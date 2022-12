EDT bat de nouveaux records de production hydroélectrique

Les équipes de Marama Nui ont battu un nouveau record : la production hydroélectrique pour la semaine du 12 au 18 décembre a atteint 7,04 GWh.

La forte pluviométrie de la semaine écoulée et les efforts des équipes, la disponibilité totale du parc hydroélectrique ainsi que les diverses améliorations apportées lors des opérations de renouvellement des ouvrages ont permis de battre des records d’énergie renouvelable. La production hydroélectrique pour la semaine du 12 au 18 décembre a atteint 7,04 GWh. L’ancien record, établi à 6,9 Gwh, datait de janvier 2019. Les autres éléments permettant ces résultats sont la mise en service de Putu Uira et le fonctionnement à puissance réduite de la Punaruu la nuit ce qui, mécaniquement, laisse plus de place à l’hydroélectricité.

Un autre record est à noter : il s’agit du taux de pénétration d’énergie renouvelable le samedi 17 décembre. Il a atteint 80 % sur 24 heures dont 69 % d’hydro et 11 % de photovoltaïque.

Les équipes de Marama Nui et d’EDT vont poursuivre leurs efforts en 2023 pour accompagner le Pays dans sa volonté de transition énergétique. Les futures améliorations vont porter sur l’assouplissement des règles de puissance garantie hydroélectrique, une plus grande souplesse et une plus grande agilité des groupes thermiques.

