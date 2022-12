Football : propos racistes et gestes obscènes, pourquoi les Argentins gâchent-ils leur titre mondial ?

Depuis leur titre de champions du monde obtenu face à la France aux tirs au but, les Argentins ne cessent de faire parler d’eux…et en mal. Injures à l’égard de joueurs de l’équipe de France, racisme envers Kylian Mbappé, ou encore gestes obscènes, les Argentins sont-ils en train de ternir la troisième étoile obtenue ?

Les Argentins sont-ils tombés dans le ridicule ? Trois jours après leur sacre en finale de la Coupe du monde 2022 face à la France, certains joueurs de l’Albiceleste multiplient les provocations à l’égard des Bleus et notamment de Kylian Mbappé. C’est à se demander s’ils ne préfèrent pas célébrer leur victoire contre l’attaquant du Paris Saint-Germain plutôt que leur troisième étoile.

Ainsi, le gardien de l’Argentine Emiliano Martinez a paradé dans les rues de Buenos Aires avec une poupée sur laquelle il a soigneusement collé le visage de Kylian Mbappé. Un faux cercueil au nom de l’attaquant de l’équipe de France a aussi été aperçu dans les rues de Buenos Aires.

Insultes en pagaille

Une nouvelle provocation de la part du portier d’Aston Villa après celle du vestiaire, dimanche après la finale. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, alors que les coéquipiers de Lionel Messi célèbrent en chanson leur troisième étoile, le gardien de but de l’Argentine invite soudainement ses coéquipiers à se taire et à faire une minute «pour Mbappé». Ironie du sort, le prodige des Bleus a tout de même inscrit un triplé lors de cette finale…à ce gardien de but.

Présent dans ce même vestiaire, l’ancien international Sergio Agüero s’est également lâché en insultant le milieu de terrain Eduardo Camavinga de « tête de b..e ».

Geste obscène

Outre ces provocations et insultes qui sont déjà de trop, ce même Emiliano Martinez avait déjà fait parler de lui lors de la remise des titres après la finale. Élu meilleur gardien de la compétition, le portier Argentin a reçu une mini statuette en forme de gant. Sur le podium au milieu du stade de Lusail, ce dernier a jugé opportun de positionner son trophée à hauteur de son pubis en marquant un temps d’arrêt. Un geste déplacé voire obscène qui a choqué.

Alors peut-on parler d’une rivalité naissante entre l’Argentine et la France ? Beaucoup s’interrogent sur les retrouvailles entre Français et Argentins au Paris Saint-Germain, et notamment celles entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. En effet, « la Pulga » était au côté d’Emiliano Martinez lorsqu’il s’est affiché avec le poupon.

