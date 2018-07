EDT mise sur le numérique pour accélérer le service

Le nouveau P-dg d’EDT-Engie, François-Xavier de Froment a présenté lundi matin, la stratégie digitale d’EDT au siège du groupe à Puurai. Trois outils ont été lancés : un blog pour les « expatriés », un robot qui répond aux questions sur Facebook Messenger et une borne interactive dans les agences.

« 64% de nos clients sont connectés, il faut répondre à leurs attentes », a déclaré le nouveau P-dg d’EDT, François Xavier de Froment, pour introduire la nouvelle stratégie digitale de son groupe. Pour accélérer le service aux particuliers, EDT mise sur trois outils numériques.

« Blog pour les expat »

Premièrement, un blog : maevaexpat.com. Comme son nom l’indique, il est conçu pour aider les nouveaux arrivants, les expatriés, à s’installer plus facilement. Selon EDT, plus de 300 nouveaux contrats sont signés à chaque nouvelle vague d’arrivée. Sur maevaexpat.com, ils trouveront des conseils pratiques généraux sur l’arrivée en Polynésie, un forum pour les discussions entre expatriés et le lien vers l’agence en ligne pour ouvrir un compte et payer sa facture.

« Chatbot » sur Messenger

Deuxième outils présenté ce matin, un assistant numérique sur Messenger. C’est un robot qui a été surnommé Mareva et programmé pour répondre sur Messenger aux questions des utilisateurs. Il est en service sur la messagerie de la page Facebook EDT Engie.

Thierry Lehartel, le directeur commercial d’EDT-Engie, assure que ce robot ne remplacera pas les humains dans les agences et au téléphone. Il estime que cet « assistant intelligent va simplifier à l’accès à l’information ».

Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions : comment payer votre facture, à quelle heure ferme votre agence, comment réparer une panne, et même comment postuler à une offre d’emploi… Ce « chatbot » est en fonction depuis février et 500 conversations ont déjà été effectuées, assure l’entreprise, qui envisage de déployer ce robot vers de « l’intelligence artificielle vocale sur Google Assistant ».

Borne interactive pour les clients

Et troisièmement, pour les 36% des clients EDT « non connectés », ceux qui viennent toujours payer en agence, EDT mise sur une borne interactive de paiement. Elle existe déjà dans l’agence de Puurai. EDT annonce l’installation d’une borne dans l’agence du Vaima à Papeete, et prochainement à Taravao. Le coût du déploiement de cette borne est supérieur à 3 millions de Fcfp.