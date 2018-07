Chinois Marrant : « J’ai hâte de découvrir la culture polynésienne »

Bun Hay Mean, plus connu sous le nom de Chinois Marrant, sera sur la scène du motu de l’Intercontinental le 23 août prochain à l’invitation de SA Productions. L’humoriste s’est fait connaitre en jouant et cassant les clichés sur la communauté asiatique. A quelques semaines de son arrivée en Polynésie, Bun Hay Mean a hâte de rencontrer le public polynésien et la communauté asiatique locale qui l’a souvent plébiscité sur les réseaux sociaux.

Impossible d’être passé à côté d’un des phénomènes du Jamel Comedy Club. Bun Hay Mean, ou plutôt Chinois Marrant, fait rire les salles métropolitaines depuis maintenant 5 ans. Et ce sera bientôt au tour du public polynésien. L’humoriste sera en spectacle le 23 août prochain sur le motu de l’Intercontinental. Ses sketchs basés sur l’improvisation ne sont pas passés inaperçu puisqu’ils s’amusent et cassent les clichés sur la communauté asiatique. Un thème qui n’était jusqu’alors pas souvent abordé par les humoristes français. Son nom de scène « Chinois Marrant » est d’ailleurs une référence à tous ces clichés.

Bun Hay Mean vient pour la première fois en Polynésie. De son propre aveu, il ne connait pas le fenua sauf à travers Internet. Ce sera donc une véritable rencontre avec le public polynésien et avec la communauté asiatique locale. Une communauté qui l’a déjà souvent plébiscité sur les réseaux sociaux.

Bun Hay Mean n’a pas encore d’idées sur le planning de son séjour : « Je vais juste me fier à mon instinct et à ce que les gens sur place vont me dire d’aller voir. Je préfère avoir les conseils de locaux que les conseils de Google ». Et du côté du spectacle qu’il réserve au public polynésien, Chinois Marrant compte se nourrir de son voyage.

Pratique :

Les billets sont vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 fare ute et sur la billetterie en ligne.