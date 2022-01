Élection municipale de Arue : Léo Marais présente sa liste

Léo Marais a présenté ce mardi la liste Tapura no Arue pour les municipales du 30 janvier prochain. Entouré de Nicole Bouteau, secrétaire générale du Tapura Huiraatira et de Philip Schyle, l’ancien tavana, il a insisté sur les 35 membres de son équipe qui forment « un savant mélange d’expérience, de jeunesse et de dynamisme ».

Il a fallu attendre quelques minutes pour que tout le monde attendu soit bien présent dans la salle de l’hôtel Le Tahiti à Arue. Pourtant tous les colistiers étaient bien là, la nouvelle tête de liste Léo Marais également, ainsi que l’ancien tavana de Arue, Philip Schyle. Applaudie par l’assemblée à son arrivée, c’est Nicole Bouteau que l’on attendait. C’est elle qui commencera la conférence de presse, expliquant sa présence au nom du parti Tapura Huiraatira : « En tant que secrétaire du parti et au nom d’Édouard Fritch, je suis venue apporter le soutien du Tapura Huiraatira à la liste de Léo Marais. C’est une liste qui allie compétence et expérience, la jeunesse est également présente. La bataille va être rude. Mais la campagne doit être menée dans un esprit positif. » L’ancien tavana, Philip Schyle, prend à son tour la parole, reconnaissant que la bataille « s’annonce effectivement difficile » et remerciant le Tapura de son soutien, avant de se lancer dans une description enthousiaste de Léo Marais, un homme « qui a le courage de ses convictions et de ses opinions ». « Il était conscient des critiques qu’il allait essuyer quand il a proposé de mener la liste mais il m’a dit : ‘En me présentant, je sais que je vais m’en prendre plein la tronche mais je suis décidé et déterminé.’ » Une détermination qui a plu au tavana sortant.

Tous, pas exactement car 18 des colistiers de 2020 sont absents de cette nouvelle liste. « Certaines personnes étaient attachées à Philip et je comprends qu’elles ne souhaitaient pas me suivre, d’autres ont simplement souhaité arrêter. On n’oblige personne… Les mariages forcés ne durent pas dans le temps alors si on peut les éviter… Je préfère avoir une belle liste faite d’hommes et de femmes qui ont envie d’en découdre. Nous avons les mêmes convictions et l’envie de bien faire », a expliqué Léo Marais. Pour lui, il n’y a pas eu de difficultés puisqu’il « tenait à renouveler cette liste ».

Le nom Schyle sera même présent sur la liste avec la fille de l’ancien tavana : Anuanua. « Mon père n’était pas au courant. Je n’ai jamais suivi mon père dans son parcours politique mais maintenant qu’il n’est plus dans la liste, pourquoi ne pas continuer ? » a-t-elle expliqué. Souriant, son père a salué cette décision : « Ma fille est en train de prendre mon relais sur cette liste mais j’ai aussi un autre mo’otua qui est conseiller à Pirae. Je suis heureux que la relève familiale soit assurée au niveau politique. »

Pendant cette présentation, Léo Marais a défendu son programme appuyant sur la proximité et l’écoute avec notamment la création d’une cellule itinérante dans les quartiers ; le social, la santé et la solidarité avec la poursuite du projet de « réussite éducative » ou l’amélioration des aides avec la prise en compte de la crise du Covid-19 ; la culture avec la création d’une salle des fêtes ; l’économie et l’emploi avec la création d’un label « made in Arue » ou encore la mise en place d’ateliers relais agricoles ; et enfin la sécurité et l’environnement faisaient aussi partis des grands thèmes. « Les valeurs de Boris Léontieff, qui ont été celles de Philip Schyle, seront aussi les miennes : honnêteté, intégrité et engagement pour la population », a-t-il dit. Mais cette détermination sera-t-elle suffisante face à Teura Iriti, la maire élue en juin 2020 ?