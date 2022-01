Poignardé à cause d’une carte SD

Si la musique adoucit les mœurs, son absence met les nerfs à fleur de peau. C’est ce qui est apparu ce mardi suite à l’audition au tribunal d’une femme poursuivie pour avoir poignardé son frère alors que celui-ci lui reprochait d’avoir volé la carte SD sur laquelle il avait sa playlist. Le tribunal l’a condamnée à 5 ans de prison dont quatre avec sursis.

Le 23 décembre 2017, la soirée bat son plein chez les parents d’Elise*, l’alcool coule à flots depuis le début de l’après-midi. Vodka et bières sont de la partie, manque juste la musique pour parfaire les agapes. Du moins c’est ce que pense J.R., le frère d’Elise. Cela fait un certain temps qu’il cherche sa carte SD sur laquelle il a sa playlist. Et visiblement il y tient. Depuis le début de la soirée, il soupçonne sa sœur de l’avoir subtilisée et n’arrête pas de l’invectiver. Il faut dire que les deux protagonistes, tous deux la quarantaine, sont bien imbibés. 1,20g pour elle et 1,88 pour lui. N’en pouvant plus, Elise se rend au distributeur le plus proche, en retire 4 000 Fcfp et les tend à J.R. en lui disant, « tiens, t’as qu’a t’en racheter une », « c’est pas avec ca qu’on va écouter la musique » rétorque J.R., et la dispute repart de plus belle.

« Fallait pas te mesurer à moi, va te faire foutre connard. »

Les insultes reprennent et les coups suivent, quand soudainement Elise va chez elle à une trentaine de mètre de là et en ressort avec un couteau de cuisine. Voyant cela J.R., au lieu de faire profil bas, se précipite sur sa sœur et tente en plongeant de lui attraper les jambes pour la faire tomber en arrière. Mais Elise se trouvant au-dessus de lui dans la mêlée enfonce la lame dans l’omoplate de J.R qui reste au sol. « Fallait pas te mesurer à moi, va te faire foutre connard » tels sont les mots d’Elise à la vue de son frère gisant avec le couteau planté dans le dos. Plus de peur que de mal, car le pronostic vital de J.R. n’est pas engagé. Il s’en tirera avec tout de même 30 jours d’ITT. À noter que la carte SD a été retrouvée chez un voisin.

« Je voulais lui donner une leçon, qu’il arrête son comportement de merde et que moi aussi je savais me faire respecter. C’est un emmerdeur de première classe. Le couteau est rentré tout seul, je voulais lui faire mal », affirme Elise. Et se faire respecter, Elise sait faire. Elle a subi des violences sexuelles de la part de son père étant enfant, et depuis elle s’est forgé une armure et promis que plus jamais cela lui arrivera. Toutefois, malgré sa force de caractère, elle a sombré dans l’alcool et le paka. Quant à son frère il est considéré comme un bon à pas grand-chose qui passe les 7 jours de la semaine à boire et fumer.

« Un état dangereux avec un risque de récidive moyen à cause de son impulsivité. »

Pour l’expert psychiatre chargé de brosser le portrait de l’accusée, il en ressort qu’Elise « présente un état dangereux avec un risque de récidive moyen à cause de son impulsivité. »

Pour la procureure, « l’indulgence de la justice est déjà passé. Son frère aurait pu y passer et l’affaire a été correctionnalisée eu égard à ce qu’elle a subi durant son enfance. » Elle réclame cinq ans de prison dont trois avec sursis, sachant qu’elle a déjà passé 11 mois en détention.

La défense estime elle que « son geste n’était pas prémédité, elle aurait pris n’importe quel objet et malheureusement c’est le couteau qui s’est présenté à elle. » Elle l’assure, « ce qu’elle a subi enfant a forgé son caractère » et que « c’est le geste de son frère qui a tenté de la renverser qui a entrainé le coup de couteau. »

Après en avoir délibéré le tribunal a condamné Elise à 5 ans de prison dont quatre avec sursis.

*Prénom d’emprunt