Élections à la Fédération de football : Thierry Ariiotima seul en course, des recours déjà envisagés

La commission électorale de la Fédération Tahitienne de Football (FTF) a déclaré « non-conforme » la liste menée par Timiona Asen, dont deux candidats ne seraient pas à jour de leur licence. La liste du président sortant Thierry Ariiotima est donc seule en course pour le scrutin du 3 février. Rocky Aitamai, qui avait finalement refusé de déposer sa liste pour être « cohérent » avec sa contestation du processus électoral, annonce déjà un recours en justice.

Deux réunions et une décision qui va faire du bruit, pour la commission électorale de la Fédération tahitienne de football. Une commission qui a été mise en place l’année passée, après une réforme des statuts demandée par la Fifa, et qui est composée de juristes et haut fonctionnaires extérieurs à la FTF. Menée par le président du tribunal de commerce Christophe Tissot, elle a décidé de ne valider qu’une des deux listes qui lui avaient été soumises dans la perspective du Congrès électif de la fédération, programmé au 3 février. Il s’agit de « Unis vers l’avenir », liste conduite par Thierry Ariiotima, président depuis 2011, qui est désormais seul en lice pour sa propre succession.

Des irrégularités corrigés, d’autres non

La liste Faaapi FTF 2024, présentée par Timiona Asen a, elle, été rejetée. Lors de sa première réunion, le 19 janvier, au lendemain de la clôture des dépôts de candidatures, la commission électorale avait interpellé le candidat – éducateur à l’AS Dragon et entouré de joueurs, dirigeants et bénévoles des clubs de Tefana, Pirae, Mira, Niua, Oputahi ou Taiarapu – sur des irrégularités dans le dossier. Signatures manquantes, défauts de pièces d’identité, questionnaires d’intégrité pas complètement remplis… « On a fourni toutes les pièces demandées ce mardi, dans le délai qui avait été fixé », explique Timiona Asen, qui promettait du profond changement à la Fédé. Mais lors de sa deuxième réunion, ce mardi après-midi, la même commission a confirmé un autre défaut de la liste constaté quatre jours plus tôt. Deux des candidats de Faaapi FTF 2024 issus de clubs de Taha’a ne figuraient pas dans le listing des membres de la FTF. Des bénévoles actifs dans leur club, mais pas à jour de leur licence, a minima pour la saison 2023 – 2024. De quoi rendre leur candidature, et celle de toute la liste, « non-conforme ».

« Le 5, on déposera un recours »

Une troisième liste avait été évoquée, et avait même fait campagne pendant de longues semaines à Tahiti et dans les îles. Celle de Rocky Aitamai, cadre de l’AS Vénus qui avait trouvé le soutien de plusieurs figures du foot polynésien. Un aspirant à la présidence qui est conseillé et soutenu par l’ancien dirigeant Reynald Temarii, interdit, lui, de se présenter pour cause de réintégration trop récente après ses 8 années de suspension prononcées par la Fifa. Lui aussi très critique du bilan de l’équipe sortante, Rocky Aitamai, avait finalement décidé au dernier moment, et avec ses colistiers, de ne pas se lancer dans la course. Une façon de ne pas légitimer les résultat de l’élection et de rester « cohérent » avec sa critique de fond du processus électoral de la FTF et de la légalité de ses statuts actuels. « Si l’élection a bien lieu le 3 décembre, le 5 on déposera un recours », affirme-t-il. Un recours qui pourrait s’ajouter à celui de Timiona Asen, qui s’entretenait ce mardi soir avec ses colistiers. Contacté, Thierry Ariiotima n’a pas souhaité commenté la décision de la commission électorale, qu’il disait « découvrir » ce mardi soir.