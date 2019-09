Électricité : les tarifs de Secosud augmentent

Le Syndicat pour l’électrification des communes du Sud de Tahiti (Secosud) annonce l’augmentation de ses tarifs.

Depuis hier 1er septembre, l’électricité est plus chère à Hitia’a o te ra, Taiarapu Est et Ouest et Teva I Uta. En cause, la hausse des cours internationaux du pétrole, qui sont répercutés sur les tarifs comme le prévoit le contrat de concession signé en 2017 avec EDT-Engie. Si le concessionnaire annonce une augmentation moyenne de 2,17%, pour la tranche 1 des « petits consommateurs », le tarif du Kw/h passe de 16 à 18,50 Ffcp, soit une augmentation de 15,6% . Dans un communiqué, le Secosud rappelle qu’il suit ainsi les tarifs pratiqués sur la zone Nord de Tahiti.

En deux ans, le concessionnaire montre un déficit de 163 millions de Fcfp, précise le communiqué diffusé vendredi dernier, qui indique aussi que sur l’année 2018, 237 nouveaux foyers ont été raccordés au réseau.