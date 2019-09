Ah, les clichés… on peut les balayer d’un revers de main, mais s’ils fonctionnent si bien c’est qu’ils contiennent toujours un fond de vérité. Et l’opposition hommes/femmes reste, après tout, l’un des meilleurs ressorts comiques au monde. Entre spectacle humoristique et thérapie de groupe, voici « Les Hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus 3 », le show de Paul Dewandre réactualisé, et épicé par la présence de l’imitateur Thierry Garcia. À ne pas rater le samedi 28 septembre à l’InterContinental Resort Tahiti.

Le spectacle tient l’affiche en France depuis plus de deux ans, poursuivant le succès des deux premières pièces. « Les Hommes viennent de mars, les femmes de Vénus » a d’abord été un best-seller du psychothérapeute américain John Gray, paru en 1992. Pour lui, la plupart des problèmes de couple entre hommes et femmes résultent d’une différence psychologique fondamentale entre les sexes, comme s’ils venaient de planètes différentes sans connaître les us et coutumes de l’autre. Il faut donc apprendre à traduire ces langues différentes. Il y a une vingtaine d’années, Paul Dewandre a découvert le travail de John Gray aux États-Unis, et a d’abord porté la bonne parole sous forme de conférences.

Du solo au duo

C’est le 3e spectacle que Paul Dewandre tire des œuvres de John Gray, mais celui-ci se démarque des deux premiers, car Paul n’est plus seul en scène. C’est l’imitateur Thierry Garcia, ancien pilier des Guignols de l’Info, qui souligne avec humour le propos de Paul, en convoquant de multiples personnages qu’il imite à la perfection.

30 ans après la parution du premier livre de John Gray, les choses ont évolué. L’ouvrage avait d’ailleurs été accusé d’enfoncer des portes ouvertes, et de caricaturer les rapports entre hommes et femmes. C’est pour prendre en compte cette évolution que Paul Dewandre a mis sur pied ce troisième spectacle.

Des imitations de célébrités pour illustrer le propos

Le nouveau compère de Paul Dewandre est l’imitateur Thierry Garcia, ancien des Guignols de l’Info : « On est complémentaires avec Paul, c’est un peu comme le clown blanc et l’Auguste, dit Thierry Garcia. Moi j’apporte des personnages du show business, de la politique, de la télévision, et aussi des people, qui viennent illustrer le propos de Paul, ou des fois le contredire. Comme si des spectateurs se permettaient de monter sur scène et de donner leur avis. Par exemple à un moment donné Paul parle de ces femmes qui disent qu’elles n’ont rien à se mettre, il y a Cristina Cordula qui arrive et qui fait une séance de relooking dans la salle.» Thierry Garcia amène également une touche musicale, en convoquant Brel, Gainsbourg ou Nougaro.

Vaut-il mieux s’offrir une place de spectacle qu’une séance de thérapie de couple ? Absolument, disent les deux hommes : les témoignages au fil des ans de nombreux spectateurs qui les remercient d’avoir sauvé leur couple, en sont la preuve.

Infos pratiques

Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus

Samedi 28 septembre 2019 à 19h30

Motu de l’InterContinental Resort Tahiti

Tarifs : (places assises numérotées)

Catégorie 1 front de scène : 6.500 F

Catégorie 2 : 5.500 F

Catégorie 3 : 5.000 F

En vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia et Arue et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (Frais web : + 100 Fcfp/place achetée en ligne).