Ua Huka remporte le concours « J’embellis ma commune »

Le grand prix du concours « J’embellis ma commune » a été remporté par le comité du tourisme Tupehe Nui de l’île marquisienne de Ua Huka.

Édouard Fritch et la ministre du Tourisme Nicole Bouteau ont remis vendredi soir à la présidence les prix de la 5eédition du concours « J’embellis ma commune », organisé par Tahiti Tourisme. Le grand prix (300 000 Fcfp) a été attribué au comité du tourisme de Ua Huka, pour son travail à l’arboretum de l’île.

Le classement a été établi par un jury composé de représentants du service du tourisme, de Tahiti Tourisme, de la direction de la culture et des communes, et de l’humoriste Yepo, marraine de cette édition. Pour la première fois, les votes du public ont également été pris en compte.

33 associations de quatre archipels ont concouru cette année. On note une forte mobilisation des îles Marquises avec la participation d’associations de Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou et Hiva Oa, ainsi que de l’ensemble des communes de Raiatea.

Un prix « coup de cœur » a été remis à l’association Te Rima Ora no Maeva de Huahine. Le prix spécial tourisme est revenu à Faie (Huahine), et le prix spécial Fa’atura Te Natura à l’association Tamarii Puohine de Taputapuatea (Raiatea). Enfin, le prix du site le mieux entretenu depuis le début de l’année a été attribué à l’association Team jeuness de Parea (Huahine).