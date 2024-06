Éliane Tevaitihua « n’a pas trouvé le bon mode de fonctionnement », dit Moetai Brotherson

Moetai Brotherson accuse Antony Géros d’avoir feint la surprise sur l’éjection annoncée d’Éliane Tevahitua, en début de semaine. Selon lui, le vice-président du Tavini était au courant depuis près d’un mois. La vice-présidente aurait « une façon de ne pas travailler en équipe qui ne convient pas au travail gouvernemental », a déclaré le président du Pays à Tahiti Infos.

Mise au point un peu sèche ce matin de la part du président du Pays, qui dans un entretien à Tahiti Infos ce matin affirme que la surprise exprimée par Antony Géros à l’annonce de la fin de fonctions d’Éliane Tevahitua. le vice-président du Tavini d’avoir feint la surprise lorsque la fin de fonctions d’Éliane Tevahitua a été révélée en début de semaine. Moetai Brotherson affirme que le sujet a été clairement abordé le 3 mai dernier, il y a donc presque un mois, lors d’un déjeuner entièrement consacré à « l’intégralité du remaniement » avec le président de l’assemblée et Oscar Temaru.

Mettre fin aux fonctions de la vice-présidente, ministre de la Culture, de l’Environnement, du Foncier, de l’Enseignement, et de l’Artisanat, n’est pas une décision qu’il a prise « de gaieté de cœur », dit Moetai Brotherson, mais Éliane Tevahitua dont il salue les qualités « n’a pas trouvé le bon mode de fonctionnement dans cette équipe », dit-il. Il cite comme exemple l’épisode de l’expulsion des associations et clubs équestres de l’hippodrome de Pirae, que les ministres également concernés – Agriculture et Sports – ont appris par la presse. « J’essaie de faire de l’interministérialité une réalité », dit le président.

Moetai Brotherson annoncera la nouvelle composition du gouvernement lundi matin.