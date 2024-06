Mihimana Braye, déçu mais pas abattu

Au lendemain de sa défaite contre John John Florence en 8es de finale de la Tahiti Pro, Mihimana Braye livre ses impressions à froid. Hier déjà il semblait dire que sa dernière vague, « peut-être la plus grosse de la série », avait été sous-notée par les juges, il insiste aujourd’hui qu’elle « aurait dû être mieux récompensée ». Ses prestations sur les trials puis sur le main event face aux meilleurs surfeurs mondiaux viennent toutefois lui donner de l’aplomb pour les prochaines échéances.

Mihimana Braye qui rêvait de s’imposer à domicile s’est fait sortir en 8es de finale de la shiseido Tahiti Pro par John John Florence. Avec un écart de seulement 0.14 points, cette défaite semble avoir un goût amer pour le surfeur tahitien qui malgré sa remarquable performance semble assez confondu quand on lui demande son ressenti à froid. « Je sais que j’ai fait un très beau parcours, que j’ai réussi à performer. Je suis content mais j’ai l’impression que, comme je n’ai pas réussi à aller jusqu’au bout comme aux trials, je suis partagé. Si je retiens l’expérience globale, ça a été une très belle compétition pour moi, » a-t-il déclaré à Radio1.

« Je pense que j’aurais pu passer cette série »

En revenant sur le déroulement de la série, il confie qu’en connaissant « le gros morceau » qu’il allait affronter, il allait « essayer de mettre la barre haute » en tentant de prendre les vagues les plus grosses . « Je pensais que ma dernière vague, par rapport à ses deux vagues à lui, allait être mieux récompensée selon les critères de jugement. Mais il y a sûrement d’autres choses à prendre en compte quand ça se joue aussi serré », explique le Tahitien qui – après avoir sorti le numéro 1 mondial la veille – a donné l’opportunité à l’Américain John John Florence de décrocher le maillot jaune de la saison en remportant cette série. « Tout cela est hors de mon contrôle donc tout ce que je peux dire, c’est que, pour moi, j’ai fait le job et honnêtement, je pense que j’aurais pu passer cette série »

« Un boost de confiance »

Malgré le résultat, Mihimana veut retenir les bons cotés de cette compétition : « On a eu un beau combat avec le numéro 1 mondial aussi … Je me dis que tous ces gars-là sont au top. J’ai sorti un beau surf mais pas le meilleur que je pouvais. J’ai bien surfé, j’ai proposé une belle prestation mais c’est sûr que si tout s’aligne, je peux proposer quelque chose de meilleur. » Pour le jeune homme, pas question de baisser les bras, au contraire : « Quand je vois que je peux rivaliser avec les meilleurs surfeurs au monde sur ma vague, ça me donne un boost de confiance, ça m’aide pour les prochaines compétitions. »

Son calendrier est d’ailleurs déjà bien chargé. Il enchaîne, dans une semaine, avec la compétition Alamoana Boys à Hawaii avant de reprendre le tour des Challenger Series où il fera tout « pour continuer de représenter au mieux nos couleurs et faire rêver la Polynésie. »