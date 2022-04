Elon Musk rachète Twitter

L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, est finalement parvenu à racheter le réseau social Twitter, valorisé à 44 milliards de dollars. Twitter ne sera plus cotée en bourse, et l’unique actionnaire pourra faire ce que bon lui semble. Libertarien, Elon Musk refuse toute modération sur le réseau, au nom de la liberté d’expression.

Twitter est désormais sous le contrôle d’Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla, SpaceX et Starlink. L’annonce a été faite ce lundi à New York. Après qu’il ait acquis il y a quelques semaines 9% du capital, le conseil d’administration avait d’abord refusé sa proposition de rachat. Elon Musk avait ensuite menacé de lancer une OPA (offre publique d’achat) hostile ; le conseil d’administration est alors revenu à la table des négociations. Elon Musk rachète donc l’ensemble des actions de Twitter au tarif de 54,80 USD pièce, soit presque 2 dollars de plus que sa cotation en bourse. Une cotation qui a été suspendue et va disparaître, puisque Elon Musk prévoit de refaire de Twitter une entreprise totalement privée et non cotée, sur laquelle il aura ainsi le contrôle total.

Elon Musk, qui a 84,5 millions d’abonnés sur Twitter, a souvent critiqué le réseau social sur la liberté d’expression et la modération qu’il trouve trop sévère. Juste avant l’annonce, il avait tweeté : « J’espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter, c’est ce que signifie la liberté d’expression ». Certains craignent qu’il autorise le retour de comptes supprimés, comme l’avait été celui de Donald Trump en janvier 2021 après que le président américain sortant ait incité ses partisans à la violence et la contestation des résultats de l’élection présidentielle.

Ce matin, Elon Musk a précisé ses intentions dans un tweet : « Je veux aussi améliorer Twitter en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, en rendant ses algorithmes open source, en combattant les bots et en authentifiant les humains. Twitter a un énorme potentiel – j’ai hâte de travailler avec l’entreprise et la communauté pour le débrider. »

Angelo Carusone, qui dirige l’ONG Media Matters for America, n’est pas convaincu : « Musk va annuler un tas de protection basiques contre le harcèlement, les abus et la désinformation. Il va ouvrir les écluses de la haine et du mensonge. Il dira que c’est à propos de liberté d’expression. En réalité, c’est une question d’idéologie. La course vers le bas est lancée. »