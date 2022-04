Pascal Légitimus sera au Grand théâtre de la Maison de la culture le vendredi 29 avril 2022 à 19h30 pour présenter à Tahiti son « Best of ». « Pas humoriste mais acteur qui fait rire », il aborde en solo des sujets de société autour de la discrimination dans ce spectacle présenté par Rideau rouge Tahiti.

C’est la deuxième fois qu’il vient en Polynésie, mais cette fois-ci en solo, pour présenter son best-of : Pascal Légitimus, que beaucoup ont connu avec Les Inconnus dans les années 1990, sera au Grand théâtre de la Maison de la culture vendredi 29 avril 2022. Pas de fausse modestie, il se décrit comme « un acteur qui fait rire, pas un humoriste ». Il évoque ses débuts dans l’émission télévisée Le petit théâtre de Bouvard avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Smaïn et Seymour Brussel : « j’ai toujours aimé le travail de groupe, en équipe. Au théâtre de Bouvard on était 25, avec les Inconnus on était trois… et puis j’aime bien partager dans les films… mais comme j’avais des choses personnelles à transmettre, je ne pouvais les traduire que seul, et sur scène. » C’est ainsi que le comédien a déjà présenté plusieurs pièces dont il donne ici un condensé, telles que son Alone man show.

« Comment peut-on reprocher à quelqu’un ce qu’il n’a pas choisi d’être? »

L’aspect de la scène de spectacle qu’il affectionne particulièrement, c’est le contact direct avec le public, l’interaction. « Quand je dis quelque chose il y a toujours un impact, parce qu’il y a toujours quelqu’un qui s’identifie à ce que je raconte », explique-t-il. Positives ou pas, il veut voir les réactions que provoque son texte :« En métropole j’ai rencontré beaucoup de gamins qui étaient métis et qui m’ont dit :’grâce à vous je me suis permis d’exister, d’être moins timide parce que je me suis dis, si ce monsieur peut faire ça, moi aussi' ».

S’il fallait résumer son spectacle il le fait par une question : « Comment peut-on reprocher à quelqu’un ce qu’il n’a pas choisi d’être? » Il aborde « par le rire, l’amusement, la critique et la philosophie » des sujets de société autour de la discrimination : « On ne choisi pas d’être arabe, chinois, handicapé, aveugle, ou homosexuel ». Pascal Légitimus estime son métier « utile et nécessaire », car il lui sert à « rééquilibrer la balance là où il constate des déséquilibres dans la société », sans prétention.

Les Inconnus bientôt de retour sur petit et grand écran

Télémagouilles, Tournez ménages, Les Branleurs : autant de souvenirs qui laissent les connaisseurs désireux de retrouver le fameux trio. Et ce sera bientôt le cas si l’on en croit Pascal Légitimus qui l’évoque depuis quelques temps dans la presse. « On se retrouve actuellement, on a des projets télévisuels essentiellement, et surtout on a un film en ligne de mire qui sortira peut-être en 2023, je ne sais pas. On a coagulé nos énergies pour qu’il puisse se passer des choses un peu uptempo comme on dit ».