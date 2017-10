Emmanuel Bricard, grand maître d’échecs à Tahiti

Le Papeete Olympique Echec reçoit pendant trois semaines un grand maître international, Emmanuel Bricard, pour une série de masterclass, mais surtout pour aller à la rencontre des élèves polynésiens, déjà sensibilisés aux échecs, et former les futurs « chessmasters ».

Le grand maître international d’échecs, Emmanuel Bricard, est en séjour en Polynésie à l’invitation du Papeete Olympique Echec de Jean-Pierre Cayrou. Et le CV de ce « chessmaster » est impressionnant : trois fois champion de France junior, champion de France et membre de l’équipe olympique de France, mais surtout grand maître international depuis 2005. Depuis, celui qui a commencé les échecs à 12 ans, plutôt tard pour un champion d’échecs, se consacre à l’enseignement au travers d’un site Internet mais aussi en se déplaçant dans les écoles.

C’est ce qu’il compte faire en Polynésie où le Papeete Olympique Echec a déjà formé près de 10 000 enfants dans le cadre d’activité mathématique liés aux échecs. L’apprentissage de la discipline chez les plus jeunes permet de développer la concentration et de canaliser les enfants hyperactifs, mais aussi la capacité à s’adapter à toutes les situations comme l’explique Emmanuel Bricard.

« Les polynésiens se sont appropriés les échecs depuis longtemps, ici on joue dans la rue, au parc Bougainville et parfois on joue même de l’argent », indique Jean-Pierre Cayrou. Il est donc difficile de définir combien il y a de joueurs réguliers sur le fenua. Pour autant, les apprentissages en milieu scolaire « ont permis une véritable émulation, les gens sont convaincus de l’intérêt pédagogique du jeu et cela nous permet de détecter des enfants doués ». D’ailleurs une dizaine de ces enfants ont été choisis par le club pour participer au championnat de France junior en avril prochain.

Le club compte déjà deux champions parmi ses anciens disciples : Vassili Chesterkine deux fois champions de France et Adrien Demuth grand maitre international depuis 2015. Emmanuel Bricard a rencontré les deux nouvelles graines de champion du club, âgés de 7 et 9 ans, et a pu évaluer leur très bon niveau. Mais alors qu’est-ce qui fait un bon joueur d’échec ?

Une masterclass pour adultes est prévu vendredi soir. Pour les enfants deux semaines de master class sont prévues durant les vacances de novembre. Renseignements au 87 77 24 11.