Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles dans toute la métropole

Pendant cette durée, l’État va de nouveau débloquer l’activité partielle pour les parents qui sont dans l’impossibilité de télétravailler, et qui doivent donc s’occuper de leurs enfants. L’objectif est triple : faire baisser les contaminations dans les établissements, limiter le brassage des parents devant les écoles et forcer les entreprises à accorder du télétravail.

La semaine prochaine se fera en distanciel pour tous les élèves, de la maternelle jusqu’au lycée. Les deux semaines qui suivent sont des semaines de vacances pour les trois zones. Enfin la quatrième semaine marquera la rentrée le 26 avril en présentiel pour les maternelles et les primaires et à distance pour les collégiens et les lycéens. Ces derniers pourront revenir en présentiel le 3 mai.

L’extension à tout le territoire des mesures déjà en vigueur depuis une dizaine de jours dans 19 départements a été annoncée par Emmanuel Macron. Cette extension entre en vigueur « dès ce samedi soir et pour quatre semaines ». D’après une source ministérielle qui s’est confiée à Europe 1, les restrictions actuellement en vigueur ont certes démontré leur effet, mais insuffisant pour inverser la courbe du taux d’incidence. Les déplacements entre régions sont tolérés jusqu’à lundi pour permettre à ceux qui le souhaitent de se confiner dans un autre lieu sur le territoire.

Le chef de l’État a enfin tenté d’esquisser une sortie de crise, avec plusieurs échéances. D’abord, une partie des restrictions actuelles seront levées à partir de la mi-mai, comme certains lieux de culture et les terrasses.

Un tour de vis et un espoir ? Emmanuel Macron s’est adressé aux Français mercredi soir, alors que la situation face à l’épidémie de Covid-19 continue de s’assombrir. Le président de la République, qui a admis avoir « commis des erreurs », a annoncé une extension des mesures à tout le territoire, ainsi que la mise en place d’un dispositif spécifique pour l’école pour les prochaines semaines. L’activité partielle a également été de nouveau accordée aux parents qui ne peuvent pas télétravailler, alors que les premières restrictions seront levées mi-avril.

Le calendrier de la vaccination accéléré

Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir une accélération de la vaccination au niveau national, avec notamment des rendez-vous possibles pour les plus de 60 ans à partir du 16 avril, pour les plus de 50 ans à partir du 15 mai et pour les moins de 50 ans à partir de la mi-juin.

Les « erreurs » de l’exécutif

Mercredi soir, Emmanuel Macron a admis avoir commis des « erreurs » durant la gestion de la crise, mot qu’avait également employé le porte-parole du gouvernement mercredi midi. Gabriel Attal a notamment évoqué l’attestation pour les déplacements.

Des réanimations au plus haut depuis la deuxième vague

Avec 5.072 malades en réanimation mardi, le nombre de patients dans ces services progresse encore, après avoir atteint la veille le plus haut de la vague de l’automne. Et la suite ne s’annonce pas meilleure car, mi-novembre, la circulation du virus et le nombre de contaminations refluaient déjà nettement, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

En comptant les malades du Covid et les autres, près de 9 lits de réanimation sur 10 (6.833 sur 7.665 à la date du 26 mars) sont actuellement occupés, selon le ministère de la Santé qui précise que « la montée en charge des capacités se poursuit dans toutes les régions ». Mardi, 337 nouveaux décès ont été enregistrés dans les hôpitaux, portant le bilan total à 95.364 morts, preuve que les effets de la vaccination (« plus de 8,5 millions » de premières doses injectées, « plus de 3 millions » de secondes doses, a indiqué Emmanuel Macron) sont encore très limités.

La vaccin Johnson & Johnson bientot en France, bonne nouvelle pour le Pfizer/BioNTech

La France se verra livrer environ huit millions de doses du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson au total d’ici à fin juin, a indiqué le ministère de la Santé, avec environ 500.000 doses en avril. Par comparaison, quelque 47 millions de doses des trois autres vaccins autorisés seront livrées à la France en avril, mai et juin.

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 est efficace à 100% chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon les résultats d’un essai clinique, ont annoncé mercredi les deux laboratoires qui espèrent que la vaccination de cette tranche d’âge débutera avant la prochaine rentrée scolaire. Pfizer et BioNTech vont maintenant soumettre ces données aux différentes autorités de régulation dans le monde « dans l’espoir de commencer à vacciner ce groupe d’âge avant le début de la prochaine année scolaire ».