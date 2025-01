Emmanuel Macron présente ses vœux et un mea culpa

Le Président de la République a reconnu l’erreur de la dissolution qui a « apporté plus de divisions que de solutions », mais appelé les forces politiques à se ressaisir pour renouer avec la stabilité et conduire les réformes retardées par la crise politique.

Jamais les vœux présidentiels n’avaient été aussi courts – 11 minutes – depuis 2017. L’allocution télévisée au soir du 31 décembre a débuté par une vidéo d’événements marquants – Jeux Olympiques, réouverture de Notre-Dame … – commentée en voix off par Emmanuel Macron : « un pays uni, de Saint-Denis à Tahiti ».

Mais il a aussi reconnu que la dissolution de l’Assemblée nationale n’avait pas eu l’effet escompté : « c’était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l’immobilisme », avant de déclarer : « La lucidité et l’humilité commandent de reconnaître qu’à cette heure cette décision a produit plus d’instabilité que de sérénité », et de prendre soin de souligner la représentativité de l’Assemblée, « pleinement légitime » et qui « doit savoir dégager des majorités ».

Emmanuel Macron a remercié Michel Barnier et adressé tous ses vœux à son successeur, François Bayrou, qui risque lui aussi la censure par les parlementaires. Le Président a souhaité que les forces politiques fassent de 2025 l’année du « ressaisissement collectif » pour un retour à la stabilité : « Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre » les réformes un an de plus, « nous aurons des choix à faire pour notre économie, noter sécurité, notre démocratie, nos enfants », entrouvrant la porte à des consultations : « Je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants ». Rien n’indique en revanche qu’Emmanuel Macron pourrait décider de ne pas finir son mandat.