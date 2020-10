Émue par la mort d’Eddie Jarman, Jacinda Ardern pourrait rouvrir les frontières néo-zélandaises aux plaisanciers

La famille Jarman, dont le fils Eddie avait été tué, percuté par un hors-bord à Moorea le 9 août dernier, s’était vue refuser son entrée en Nouvelle-Zélande suite à la pandémie de covid-19. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré, lundi, qu’elle avait demandé au ministère de la Santé de revoir cette décision « de toute urgence ».

La famille britannique, dont le fils Eddie avait été tué, percuté par un hors-bord à Moorea le 9 août dernier, s’était vue refuser son entrée en Nouvelle-Zélande suite à la pandémie de covid-19. Seuls étaient autorisés à entrer en Nouvelle-Zélande les superyachts, à condition qu’ils dépensent au moins 50 000 dollars chacun en travaux de réparation dans des entreprises maritimes néo-zélandaises.

La famille comptait s’y rendre, avant la saison cyclonique, pour essayer de vendre leur yacht afin de rentrer au Royaume-Uni et d’acheter une maison. Lundi, Jacinda Ardern a déclaré avoir demandé à son ministre de la Santé de revoir cette décision au plus vite, laissant entrevoir un espoir à la famille de pouvoir rallier la Nouvelle-Zélande avant la saison cyclonique et mettre en vente leurs voilier.

Jointe par le New Zealand Herald, Genda Jarman, la mère d’Eddie, a déclaré que la famille se sentait « un peu dépassée par l’attention que cette affaire a suscitée (…) et contrairement à ce que nous avions ressenti auparavant, le peuple néo-zélandais n’est pas indifférent à notre situation ou à celle d’autres marins qui se trouvent dans une situation similaire en termes de confinement en Polynésie française ou dans d’autres endroits du Pacifique Sud. »

Rappelons que cet accident fait toujours l’objet d’une enquête pour homicide involontaire.*

De nombreux plaisanciers se sont retrouvés bloqués en Polynésie française au premier trimestre, alors qu’ils prévoyaient de traverser le Pacifique Ouest avant la saison des cyclones. Or tous les ports entre la Polynésie et l’Australie sont fermés aux nouveaux arrivants. Certains plaisanciers en avaient déjà appelé au gouvernement néo-zélandais, pour l’instant sans succès.