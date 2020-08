Les parents du garçon tué à Moorea collectent des fonds pour rapatrier son corps

Il s’appelait Eddie, il était britannique, il avait 14 ans. Il a été tué dimanche alors qu’il faisait du snorkeling à Moorea, percuté par un bateau à moteur. Et tandis que l’enquête suit son cours, ses parents ont lancé une collecte de fonds pour faire rapatrier son corps en Grande-Bretagne.

Les parents de l’adolescent tué dans un accident, dimanche à Moorea, ont fait appel aux internautes pour rassembler les 15 000 livres sterling (1,99 million de Fcfp) nécessaires au retour et à l’enterrement de leur enfant dans son village natal. « Notre très cher fils Eddie, un merveilleux frère pour Amelie, a trouvé une mort tragique à Moorea en Polynésie française dimanche dernier, écrivent les parents du garçon. Il a été percuté dans l’eau par un bateau à moteur alors qu’il faisait du snorkeling. »

« Notre voilier a été notre foyer flottant pendant les 18 derniers mois, dont neuf passés en Polynésie française, principalement en raison des restrictions liées au covid. La crémation n’est pas possible localement, et nous ne pouvons pas laisser notre garçon derrière nous dans un pays étranger. Nous devons donc rapatrier son corps pour un enterrement en Angleterre. »

Les parents du garçon remercient la communauté nautique en Polynésie pour son soutien, et précisent que leur assurance ne couvre pas les « coûts substantiels » du rapatriement international de la dépouille de leur fils.

« Eddie avait un incroyable appétit de vivre, c’était un garçon charmant, talentueux et gentil, qui aimait l’aventure et la mer. Nous étions bénis par son talent musical, il jouait du piano, du violon et de la contrebasse et n’était jamais aussi heureux que lorsqu’il écoutait ses titres préférés de Bossa Nova et de jazz. Plus mûr que ses 14 ans, il a laissé un souvenir indélébile à ceux qui l’ont rencontré. »

En mémoire de sa vie et de son amour de la musique, nous créons une bourse pour l’éducation musicale de jeunes talents. (…) Toutes les donations au-delà de la somme strictement nécessaire seront versées à la bourse pour jeunes musiciens Eddie Jarman. La bourse recevra aussi l’éventuelle compensation monétaire qui serait versée suite à l’accident. »

En l’espace de 4 heures, la somme nécessaire a été réunie et dépassée. À l’heure où nous écrivons, la cagnotte a atteint 21 509 livres sterling, soit 2,85 millions de Fcfp.