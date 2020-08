Le conseil des ministres renforce les mesures barrières

Comme annoncé hier, la recrudescence des cas de covid-19 a conduit le conseil des ministres à prendre un arrêté modificatif, étendant l’obligation de porter le masque à tous les établissements recevant du public. Il a également précisé les recommandations avant des déplacements dans les îles : toute personne arrivant de l’étranger devra attendre à Tahiti le résultat négatif de l’autotest avant de se rendre dans les archipels.

L’arrêté du 16 juillet dernier prévoyait la mise en œuvre de mesures de prévention à la propagation du coronavirus, telles que la distanciation physique d’un mètre à respecter et l’obligation du port du masque dans les moyens de transport en commun et dans les lieux d’attente destinés à ces transports, le conseil des ministres a adopté, ce mercredi, un arrêté modificatif.

Celui-ci vise à ajouter aux mesures précédentes l’obligation du port du masque également dans tous les lieux clos et établissements recevant du public et lors des rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ainsi que l’obligation pour les responsables d’établissement de prendre les mesures nécessaires à la protection sanitaire des clients ou usagers. De plus, le port du masque est également rendu obligatoire lorsque les circonstances physiques ne permettent pas une distanciation suffisante entre un professionnel et un usager. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect des obligations.

Recommandations avant de se déplacer dans les îles

Depuis le début de la pandémie, les restrictions sur les voyages inter-îles avaient permis de préserver les archipels; seules deux personnes ont du être extraites des îles. Afin de sécuriser les archipels de l’introduction du covid-19, les personnes recrutées pour exercer en Polynésie française, arrivant de l’international, ou résidentes de retour de voyage, devront désormais avoir fait leur autotest à J+4 et être certaines de ne pas être positives avant de rejoindre leur poste dans leur île d’affectation ou de résidence.

Il est également indispensable qu’à leur arrivée sur le territoire, ces personnes appliquent les mesures barrières : distanciation physique et port du masque, le résultat négatif au test RT-PCR fait avant l’embarquement n’étant pas une assurance absolue de ne pas être porteur de virus ou de développer la maladie ultérieurement.

Avec communiqué