Le Pays réactive la prime à la voiture propre

Le conseil des ministres a approuvé la réactivation du dispositif de prime à la voiture propre. Cette aide sera d’un montant variable, selon le mode de motorisation et la quantité de dioxyde de carbone émise par le véhicule. En outre, une remise sera accordée par les concessionnaires automobiles qui sera au moins égale au montant de l’aide octroyée par le Pays. Tout cela à condition que le prix du véhicule neuf soit inférieur ou égal à 4 millions Fcfp.

Seront éligibles à cette prime à la voiture propre, toute personne, association ou entreprise de moins de dix salariés, propriétaire ou copropriétaire d’un véhicule automobile âgé de sept ans et plus et en état de marche. Toutefois, cette aide sera accordée sous réserve que le prix du véhicule neuf soit inférieur ou égal à 4 millions Fcfp.

Outre l’automobile, cette prime concerne également l’achat de motocycle électrique sans condition de reprise d’un ancien véhicule, avec comme condition que le prix de ce motocycle soit inférieur ou égal à 2,5 millions Fcfp.

Le montant de l’aide du Pays est fixé comme suit, pour tous les véhicules achetés, en fonction du mode de motorisation (électrique ou hybride) ou de la quantité de dioxyde de carbone (C0 2 ) émise :