Le marché de Papeete et la mairie de Faa’a rendent le port du masque obligatoire

Devant la recrudescence soudaine de cas de covid-19, le port du masque devient obligatoire au marché de Papeete à compter du jeudi 13 août, mais aussi à la mairie de Faa’a, le maire Oscar Temaru ayant pris un arrêté dans ce sens.

Le 4 mai dernier, le marché de Papeete avait rouvert ses portes qui étaient restées fermées durant le confinement, en imposant le port du masque et le respect des marquages au sol pour la distanciation sociale et aussi un nombre limité de 50 visiteurs par roulement ; au fil du temps, ces mesures avaient été assouplies. Mais devant la recrudescence soudaine de cas de covid-19, le port du masque qui n’était que « recommandé » devient obligatoire, à compter du jeudi 13 août. De plus, le respect des gestes barrières est fortement recommandé, ainsi qu’un espace minimum d’1 mètre entre utilisateurs de cet espace.

Port du masque obligatoire à la mairie de Faa’a

Dans le même temps, le maire de Faa’a, Oscar Temaru, a pris un arrêté afin de prévenir et de limiter la propagation du virus dans sa commune. Cet arrêté rend obligatoire le port du masque dans les zones fortement fréquentées, notamment dans les établissements communaux, dont la mairie. Dans le cas contraire, l’accès sera refusé aux personnes ne respectant pas le port du masque dans les endroits où il est rendu obligatoire. Les contrevenants devront payer une amende de 4 534Fcfp.