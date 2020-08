Les autorités sanitaires dénombraient ce mercredi matin 77 cas de coronavirus dans le pays, contre 50 dimanche soir et 71 hier d’après Dominique Sorain. La propagation du virus parait ralentir après l’explosion qui avait suivi la découverte de deux foyers de contamination en fin de semaine dernière. Les partenaires sociaux, avant leur rencontre avec Édouard Fritch, mettent en doute la véracité des chiffres officiels.

7 cas vendredi, 13 entre samedi et dimanche, 50 le lendemain… La propagation du virus paraissait exponentielle depuis la fin de semaine dernière. Si l’irrégularité des communications officielles n’aide pas à lever les inquiétudes, les derniers chiffres, transmis à l’occasion d’un « point de situation sanitaire », ce mercredi après-midi, laissent entrevoir un ralentissement de la propagation. 27 nouveaux cas ont été découverts depuis lundi, dont seulement 6 nouveaux depuis la prise de parole du Haut-commissaire et du président Fritch, hier après-midi.

Peu de chance, pourtant, pour que les compteurs s’arrêtent : ce point de situation est en fait daté de ce mercredi matin, à 8 heures, pour des tests réalisés avant mardi. Et l’Institut Malardé a depuis analysé plusieurs dizaines de prélèvements et dépisté plusieurs dizaines de personnes qui pourraient avoir un lien épidémiologique avec les 11 cas importés identifiés. Tous les autres cas ont été contaminés localement. Comme l’avaient précisé les autorités mardi, la plupart de ces cas ont fréquenté un des deux « clusters » identifiés (la soirée du Piment Rouge et un barbecue privé) ou été en contact avec des personnes les ayant fréquentés. La propagation, impressionnante au vu de ce qu’a connu la Polynésie ces 5 derniers mois, doit être relativisée : ces 77 cas ont été identifiés, depuis le 15 juillet, parmi 8 707 autoprélèvements, et 1 659 tests issus des enquêtes sanitaires.

Chez les partenaires sociaux, beaucoup doutent des chiffres officiels. « Ils lissent les chiffres pour ne pas faire paniquer les gens », assurent Patrick Galenon et Christophe Plée qui parlent « d’environ 100 cas confirmés, » citant « différentes sources au gouvernement et à Malardé ».

Autre bonne nouvelle : « tous les cas identifiés sont épidémiologiquement liés », assure le bureau de veille sanitaire, qui s’interrogeait, lundi encore, sur le lien de deux cas avec le reste de la foule des contaminés.

Deux personnes hospitalisées « par précaution », deux autres « considérés comme guéris »

La Direction de la santé précise, dans un communiqué, que tous ces cas sont isolés à domicile ou, pour trois d’entre eux, dans un centre d’hébergement dédié. Une des personnes isolées à domicile a été hospitalisée « par précaution » hier. Le CHPF avait déjà pris en charge un malade présentant des à risque ce weekend.

Enfin, deux cas « sont sortis d’isolement et considérés comme guéris ». Il pourrait s’agir des deux premières personnes dépistés positives depuis la reprise des vols : la touriste américaine qui avait embarqué sur le Paul Gauguin (testée positive le 31 juillet) et la PNC de ATN, dépistée trois jours plus tard.