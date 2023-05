En avril, l’inflation ralentit

L’indice des prix à la consommation du mois d’avril 2023 montre un ralentissement de la progression de l’inflation, selon le compte-rendu du conseil des ministres. Les services d’hébergement et les produits pour l’entretien et la réparation du logement sont les catégories qui connaissent la plus forte hausse, tandis que les prix de la viande, des légumes et des carburants sont orientés à la baisse.

En avril 2023, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,1 % et s’établit à 109,79 essentiellement en raison de la hausse des prix de la division logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+ 0,5 %) et de la division hôtellerie, café, restauration (+ 0,6 %). Entre avril 2022 et avril 2023, l’indice général des prix à la consommation augmente de 4,5 %. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de + 6,7 %.

L’indice ouvrier est stable sur le mois, cependant il progresse de 5,2 % en glissement annuel.

L’indice général hors transport aérien international est également stable en avril 2023 alors qu’il progresse en glissement sur douze mois de 4,5 %.

En rythme annuel, on constate un ralentissement de l’augmentation des prix en Polynésie française et une stabilité en métropole :

Cette dynamique se constate sur les territoires français et à l’international :



L’évolution de l’IPC au cours du mois s’explique par l’augmentation des prix des loyers réels d’habitation (+ 0,8 %), des produits pour l’entretien et la réparation du logement (+ 1,2 %), des services d’hébergement (+ 1,8 %) et des restaurants, snacks, roulottes, cafés et établissements similaires (+ 0,7 %). D’autres prix de produits et services évoluent également à la hausse : ceux de la division loisirs et culture (+ 0,6 %) et ceux de la division ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison (+ 0,4 %).

Ces augmentations sont en partie compensées, sur le mois, par la baisse des prix des carburants (- 2,9 %), des équipements de téléphonie et de télécopie (- 0,8 %), des vêtements (- 0,7 %), des viandes (- 2,3 %) et des fruits (- 0,8 %).

Index du Bâtiment et des Travaux publics (BTP) : +10,1% depuis un an En avril 2023, l’index du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) diminue de 0,2 % et s’établit à 134,77. Cette évolution s’explique principalement par la baisse des prix des carburants (- 3,1 %). Sur douze mois, l’index général du Bâtiment et Travaux publics augmente de 9,0 %. Dans le Bâtiment, l’index du Gros Œuvre baisse de 0,1 % et celui du Second Œuvre est stable. Sur douze mois, l’index général du Bâtiment est en hausse de 10,1 %. Dans les Travaux Publics, l’index du Génie Civil diminue de 0,2 % et celui des Travaux spécialisés de 0,7 %. Sur douze mois, l’index général des Travaux Publics est en hausse de 7,7 %.

