En Nouvelle-Calédonie, l’attestation numérique mise en œuvre dès demain

Les Polynésiens devront continuer à imprimer ou recopier leurs attestations de déplacement dérogatoires, mais les Calédoniens ont plus de chance. Dès mercredi (mardi à Tahiti), ils pourront présenter aux forces de l’ordre l’attestation sur smartphone ou tablette.

Le Haut-commissariat à Papeete a informé la population dimanche que le système d’attestation de déplacement dérogatoire sous forme numérique, inauguré ce lundi en métropole, ne concernerait pas la Polynésie. En cause, le manque d’équipement des policiers municipaux et le réseau mobile Internet qui ne couvre pas toute la Polynésie, ne permettant l’utilisation généralisée du système NEO de la police et de la gendarmerie.

Ce n’est visiblement pas un obstacle en Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas sans ses propres « zones blanches » en matière de télécoms, mais où le dispositif se met en place dès demain matin.

Le dispositif numérique est également utilisé en Martinique, en Guadeloupe et à Saint Martin, ainsi qu’à La Réunion.