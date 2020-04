Le matériel médical acheté en Chine débarqué à Faa’a, sans les tests

Le vol TN 807 a atterri peu après 14 heures à l’aéroport de Tahiti – Faa’a. Il était attendu, sur le tarmac, par le président Édouard Fritch, le vice-président Teva Rohfritsch et des équipes prêtes à réceptionner le matériel médical. Si les quantités exactes présentes à bord ne sont pas encore connues, la commande portait sur plusieurs milliers de masques chirurgicaux, des respirateurs pour prendre en charge les éventuels malades du coronavirus et des tests qui permettraient d’élargir les capacités de dépistage du Pays. Mais finalement les tests ne font pas partie de la cargaison, ils viendront de France par le premier vol de continuité territoriale qui sera lui aussi opéré par ATN et qui est prévu pour demain.

L’appareil était parti dès le 30 mars et avait dû rester plusieurs jours sur le tarmac de l’aéroport de Narita, à Tokyo, avant de pouvoir effectuer une rotation vers Shanghai. La faute, d’abord, à une « difficulté d’approvisionnement » en masques FFP2, comme l’avait confié le ministre de la Santé Jacques Raynal en milieu de semaine dernière. Alors que des milliers de commandes sont passées tout autour de la planète, émanant notamment des grandes puissances comme les États-Unis ou les pays européens, le gouvernement avait choisi de se rabattre vers des masques chirurgicaux, plus rapides à produire et plus disponibles sur le marché chinois. Samedi, la cellule de crise sanitaire du Pays évoquait en outre la « difficulté d’obtenir les autorisations et places de stationnement » à Shanghai, la Chine ayant alors renforcé son dispositif de contrôle du trafic aérien.

Le vol affrété par ATN a finalement pu faire un aller-retour à Shanghai dimanche avant de repartir vers le fenua depuis Narita.

C’est le président du Pays qui a lui-même expliqué que la cargaison de 15 tonnes qui débarque de l’avion ne comporte pas de tests covid-19. Les tests que les autorités sanitaires attendent pour élargir les dépistages arriveront de France par le premier vol de continuité territoriale qui part demain, a déclaré Michel Monvoisin, le P-Dg d’Air Tahiti Nui, venu féliciter son équipage « courageux ».