Stupeur chez les « confinés du Méridien » ! Dans l’une des chambres du luxueux établissement hôtelier de Nouméa, réquisitionné depuis fin mars par le gouvernement pour accueillir les Calédoniens revenant de l’étranger dans la stratégie de lutte contre le coronavirus, une famille en quatorzaine avait tout simplement disparu. Pas un chat dans les chambres. Personne dans la salle de bains. Ni sur la terrasse. Les autorités ont eu beau chercher, il n’y avait plus personne. Et pour cause, les occupants avaient pris plus tôt la poudre d’escampette au nez et à la barbe de tout le monde.

Cette famille, qui faisait partie du premier convoi de rapatriement des Calédoniens bloqués à l’étranger, a atterri sur le tarmac de La Tontouta vendredi et a été dirigée vers le Méridien où elle devait respecter un confinement total de quatorze jours. En dépit des règles et surtout des risques sanitaires qu’ils font encourir au reste de la population calédonienne, ils ont décidé de rentrer chez eux, mercredi, à Dumbéa, une commune voisine de Nouméa.

Micmac juridique

La question qui préoccupe désormais les autorités est de savoir comment ces personnes ont réussi à s’échapper alors que l’hôtel est surveillé jour et nuit. L’entrée de l’établissement est interdite aux visiteurs et gardée par des policiers et des vigiles.

D’après nos informations, la famille aurait tout simplement rempli une attestation de déplacement dérogatoire avec un faux motif qui leur aurait permis de tromper la vigilance des autorités et de quitter sans difficulté l’hôtel. D’autres sources indiquent qu’une partie seulement des membres de la famille était autorisée à quitter l’hôtel et qu’une erreur aurait permis la fuite de l’ensemble du groupe.

Comment ont-ils ensuite fait pour regagner leur domicile ? Le mystère reste entier. Et le problème semble insoluble pour les ramener au Méridien.

En effet, sur quels textes légaux les autorités peuvent-elles s’appuyer pour les contraindre à retourner en quatorzaine ? Quelle infraction aurait commis cette famille qui permettrait aux forces de l’ordre d’utiliser des moyens de coercition ? Et quel service devra traiter l’affaire : ils se sont échappés à Nouméa en zone police mais « réfugiés » à Dumbéa, zone de compétence de la gendarmerie…

Cette famille pourrait donc être sanctionnée pour la violation de l’obligation de confinement. L’arrêté du haut-commissariat indique que celle-ci est punie d’une amende de 89 499 francs et qu’en cas délibéré de refus d’appliquer ces mesures de confinement, les personnes peuvent être poursuivies pour mise en danger d’autrui, un délit puni d’un an de prison. Cette affaire grave et qui embarrasse les autorités pourrait donc être « judiciarisée » sous la houlette du parquet de Nouméa, et prendre un tout autre tournant.

Les Nouvelles Calédoniennes / Jean-Alexis Gallien-Lamarche