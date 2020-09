En pleine crise sanitaire, Tedx explore la « résilience et la renaissance »

L’association TedX Papeete organise ce samedi au Grand Théâtre sa sixième journée de conférences. Neuf intervenants de Polynésie partageront leur vécu d’une « régénération physique et psychique » et leur vision d’un rapport « renouvelé » au monde et à soi-même. Un thème qui, en pleine crise sanitaire s’est « imposé naturellement ».

« Partager des idées qui méritent d’être diffusées« . C’est toujours le leitmotiv des conférences TedX (pour Technology, Entertainment and Design), nées il y a plus de 30 ans en Californie, et qui font depuis une décennie des petits tout autour de la planète. L’association TedX Papeete est ainsi active depuis déjà six ans, et comptait bien maintenir son cycle de mini-conférences malgré la situation sanitaire. Il s’agit même de rebondir sur le sujet de la crise : samedi 26, au Grand théâtre de la Maison de la culture, 9 invités, « préparés dans la forme et totalement libres sur le fond » présenteront leur variations sur le thème « résilience et renaissance ». Que l’on parle de rapport à soi ou aux autres, l’idée est de développer des idées « innovantes et bienveillantes », rappelle Hiriata Tien-Wah, présidente de l’association.

Comment épouser les « mouvements » naturels de la vie ? Comment notre passé peut « nous montrer le chemin à suivre » ? Comment, chacun à son échelle, « apporter de l’inspiration et du souffle » à ceux qui nous entourent ? La thématique de cette édition favorise semble-t-il les réflexions introspectives, voire spirituelles. Mais « il y aura quelque chose de pragmatique qui va ressortir de ce partage », promet Jeanne Phanariotis, intervenante qui parlera, pour sa part, « d’oralittérature ». À ses côtés, Maui Neri parlera par exemple des valeurs transmises par la pratique de la pirogue traditionnelle, Riki Wong Yen du « nouveau cap » de la restauration environnementale, Loanah Wong expliquera comment le retour de la « féminité » peut, selon elle, » guérir nos maux tout comme ceux de la planète », quand Stéphane Darteyre développera le concept « d’agriculture régénérative »

Réservation gratuite via la page Facebook TedX Papeete.