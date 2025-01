En rachetant Aqua Expeditions, Ponant s’investit un peu plus dans la région

La compagnie de croisière Ponant, propriétaire du Paul Gauguin, est devenue l’actionnaire principale d’Aqua Expeditions. Cette société singapourienne spécialisée dans les croisières de très grand luxe opère aujourd’hui cinq navires sur des fleuves comme l’Amazone ou le Mékong, mais aussi en Indonésie et aux Galapagos. De quoi renforcer la présence de Ponant, qui prévoit en outre de développer son offre en Polynésie française, dans le Pacifique et la région.

Le groupe Ponant, propriétaire au fenua du navire Paul Gauguin, a annoncé prendre une participation majoritaire au capital d’Aqua Expeditions. Cet armateur basé à Singapour opère à l’heure actuelle cinq navires de croisière très haut de gamme. Trois d’entre eux sont spécialisés dans la navigation fluviale, dans le delta du Mekong ou l’Amazonie péruvienne. Les deux autres sont des paquebots de petite taille – de 15 à 30 cabines de très grand luxe – proposant des prestations à mi-chemin entre la croisière et le « superyacht ». Des bateaux qui opèrent aujourd’hui en Indonésie – entre Komodo et Raja Ampat, à West Papua, en passant par les Moluques – mais aussi dans le Pacifique aux îles Galapagos, ou Aqua Expeditions fait partie des rares compagnies de croisière à disposer des autorisations nécessaires pour naviguer dans l’archipel équatorien très protégé. La compagnie singapourienne, qui garde son autonomie au sein du groupe, veut profiter de ce rachat pour « accélérer » la diversification de ses destinations. Du côté de l’Afrique de l’Est ou des Seychelles, déjà au programme, mais aussi vers d’autres horizons par encore précisés. Les prestations proposées par Aqua pourraient aisément coller à des itinéraires dans des îles peu desservies par d’autres opérateurs en Polynésie.

Dans une interview à Radio1 en décembre, le directeur commercial de Ponant Olivier Narcy déclarait vouloir « augmenter les capacités en Polynésie ». Le Paul Gauguin devrait déjà être rejoint, entre septembre 2026 et février 2027, puis lors des saisons chaudes suivantes, par le Jacques Cartier. Le responsable évoquait également le déploiement de catamarans de luxe dans la lignée du Spirit of Ponant, tout juste livré aux Seychelles. Et au plus long terme le projet de premier navire de croisière à zéro émission de carbone envisagé par la compagnie pourrait inscrire la Polynésie parmi ses destinations. Mais Olivier Narcy précisait plus largement qu’il jugeait le marché polynésien « très porteur » : « on a envie de développer notre offre sur la région ».