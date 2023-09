Environnement : un nouvel outil pour calculer son empreinte carbone

Le Pays a lancé un simulateur d’empreinte carbone individuelle. Une initiative qui vise à terme, à inciter la population à connaître, suivre et surtout réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L’empreinte carbone moyenne annuelle locale est aujourd’hui de 11 tonnes de CO2e par habitant, l’objectif mondial en 2050 étant de 2 tonnes.

C’est une première au fenua. Désormais, chaque personne peut calculer son empreinte carbone grâce à simulateur en ligne mis à disposition par le Pays. Une initiative qui s’inscrit dans une démarche qui consiste à inciter au maximum les gens à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet outil va permettre à chacun de déterminer son empreinte carbone annuel en répondant à une série de questions sur les habitudes de la vie quotidienne. Mais il va aussi proposer, une fois l’empreinte définie, des actions personnalisées pour la réduire. Pour le gouvernement, il s’agit d’offrir cette information à « l’ensemble des acteurs du territoire » pour qu’ils puissent le suivre et initier une démarche « bas-carbone ». Un enjeu important, quand on sait que l’empreinte carbone la moyenne locale, est de 11 tonnes de CO2e (équivalent CO2) par habitant par an. « Sur la base, des évolutions techniques et des politiques publiques actuelles, elle serait de 9,7 tonnes à l’horizon 2030 », selon le Pays alors que l’objectif mondial est d’atteindre 2 tonnes en 2050. Le Plan Climat de la Polynésie française 2022-2030 est en cours d’élaboration et doit proposer avant fin 2023 un scénario qui définira l’ambition climatique du territoire.