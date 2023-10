Éric Spitz et Moetai Brotherson en soutien à la communauté juive de Polynésie

Le haut-commissaire et le président du Pays se sont joints, mercredi soir, aux prières des membres de la communauté israélite de Tahiti suite à l’attaque de civils israéliens par des Palestiniens se réclamant du Hamas. Les membres du Syndicat national de la magistrature-FO en Polynésie ont, de leur côté, également affirmé leur soutien aux victimes.

La synagogue de Papeete accueillait mercredi soir les fidèles réunis en prière pour les victimes des attentats qui ont endeuillé Israël depuis samedi dernier

Dans son allocution, Éric Spitz a exprimé son indignation devant les attaques et les enlèvements de civils israéliens par des Palestiniens se réclamant du Hamas, « la négation de toute humanité et de cette universalité des droits humains à laquelle nous voulons prétendre ». En écho à la position de l’État, qui « ne souffre d’aucune ambiguïté », il s’agit pour lui d’actes terroristes : « Et toujours la même manipulation, le même travestissement de la réalité et le même discours qui tentent de justifier le crime comme un acte de guerre et de légitimer les atrocités les plus abjectes comme un combat ordinaire. » Avant d’ajouter : « Le Hamas est et demeure une organisation religieuse obscurantiste, fanatique et terroriste dont le but ultime est la destruction de l’État d’Israël. Le Hamas n’est pas, n’a jamais été et ne sera jamais reconnu de quelques manière que ce soit par la France. »

Les magistrats aussi en soutien

Par ailleurs le Syndicat nationale de la magistrature-FO en Polynésie ont également diffusé un communiqué pouir s’associer aux hommages rendus aux victimes : « Les magistrats de la section rappellent que tout acte de terrorisme bafoue les droits humains les plus fondamentaux. Ils ajoutent que le terrorisme porte atteinte aux valeurs qui fondent la démocratie et l’état de droit dont les magistrats sont les garants. »