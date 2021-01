Éric Tournier, nouveau directeur de la DGEE

Éric Tournier a été choisi pour le poste de directeur de la DGEE. Il entre en fonctions lundi 1er février.

Suite à la nomination le 24 septembre 2020 de Thierry Delmas comme directeur de cabinet du ministère de l’Education, de la modernisation de l’administration en charge du numérique, Éric Tournier, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, correspondant académique des collectivités d’outre-mer et de la Guyane jusqu’au 31 janvier 2021, est nommé Directeur général de l’éducation et des enseignements (DGEE), à compter du 1er février 2021.

Jean-Michel Garcia, qui assurait l’intérim depuis septembre dernier, retrouve ainsi son poste de directeur du département de la vie des écoles et des établissements de la DGEE.