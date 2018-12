Et si vous adoptiez un corail ?

Créée l’année dernière, l’association Coral Gardeners, composée de jeunes de Moorea, lutte pour la préservation des récifs coralliens. Ces amoureux de la mer ne se contentent pas de faire de la sensibilisation. Les volontaires ont déjà réalisés 1 000 bouturages de coraux avec 90% de réussite. Des actions auxquelles tout le monde peut participer en « adoptant » un corail.

Coral Gardeners, c’est une toute jeune association créée l’année dernière par un groupe de copains âgés de 14 à 27 ans. Des surfeurs, des pêcheurs, des apnéistes réunis autour de leur passion commune : l’océan. Et c’est en étant dans l’eau tous les jours que ces habitants de Moorea ont pris conscience de l’état de la dégradation du récif corallien.

Selon Coral Gardeners 50% du récif corallien est déjà mort à Moorea. Dans le monde, c’est 20% du corail qui est déjà mort, 30% qui est déjà condamné et les 50% restants qui sont menacés d’une disparition totale en 2050. « S’il y a moins de coraux, il y a moins de poissons et au final c’est tout l’écosystème qui s’écroule », explique l’un des volontaires de l’association, Eimeo Monier, qui détaille les causes de la disparition des coraux.

Eimeo Monier explique que chacun, à son échelle, peut déjà faire des petits gestes pour préserver les coraux. Comme par exemple troquer sa crème solaire contre un lycra ou contre une crème à base de minéraux. C’est tout le travail de sensibilisation que réalise Coral Gardeners, en participant à des évènements ou en intervenant dans les établissements scolaires.

L’association maîtrise également à la perfection les réseaux sociaux. Leurs photos et vidéos de bouturage de coraux sont particulièrement populaires auprès des plus de 30 000 followers sur Instagram. En effet, le travail de bouturage et la sensibilisation ne vont pas l’un sans l’autre, selon Eimeo Monier.

Les bouturages font également l’objet d’un suivi scientifique pour être sûr que le projet de restauration des récifs sera mené efficacement. Ce qui semble être le cas, vus les premiers résultats positifs recueillis par l’association.

Coral Gardeners propose un système « d’adoption » d’une bouture de corail qui sera replanté. Après trois semaines d’adaptation, « l’adoptant » recevra par mail un certificat, une photo et les coordonnées géographiques pour « retrouver son bébé corail ».

La démarche peut se faire par Internet mais il est aussi possible de se rendre à Moorea auprès de l’association. Et Coral Gardeners ne restreint pas son action à la Polynésie. Si leur site et leurs réseaux sociaux sont en anglais c’est pour sensibiliser le plus grand nombre. Et depuis quelques jours, le président de l’association, Titouan Bernicot est en France pour une série de conférence sur le conservation des coraux.