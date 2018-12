Les demandes de cartes d’identité et passeports bientôt uniquement dans les mairies

A partir du 1er janvier, le haut-commissariat cessera de recueillir les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports. Sauf urgences, ce sont les mairies, équipées du « dispositif de recueil », qui en auront entièrement la charge.

Le haut-commissariat a annoncé jeudi qu’à partir du 1er janvier prochain, ses services cesseront de recueillir les demandes de cartes nationales d’identité et les doubles demandes de passeports et de cartes d’identité. Les demandes de titres se feront uniquement dans les communes équipées du « dispositif de recueil », comme c’est déjà le cas à Papeete, Faa’a, Pirae, Punaauia, Arue, Paea, Mahina, Taiarapu-Est, Moorea, Bora Bora, Rangiroa, Hiva Oa, Uturoa et Tubuai.

Les archipels éloignés bénéficieront toujours du passage des tournées d’agent de l’Etat. A noter que les demandes de passeport d’urgence et de passeport de mission seront toujours faites auprès du haut-commissariat.