700 millions de prêt vert à la TEP pour la boucle Nord

La TEP a bénéficié ce jeudi d’un prêt à taux zéro d’un montant de plus de 700 millions Fcfp. Ce prêt, octroyé par l’AFD, entre dans le cadre du dispositif « PSP Vert ». Celui-ci est destiné à financer les projets environnementaux visant à atténuer et à s’adapter aux effets du changement climatique. Le bouclage du réseau de transport électrique de Tahiti entrepris par la TEP entre dans ce cadre, pour la transition énergétique du Pays.

La Société de Transport d’Energie électrique de la Polynésie française (TEP) a signé ce jeudi auprès de l’Agence Française de Développement (AFD) un emprunt de plus de 700 millions Fcfp bonifié à 0% de taux d’intérêt. Un taux exceptionnel est accordé au titre des investissements de bouclage du réseau de transport électrique de l’île de Tahiti.

Après le financement du Pays et de l’Etat, le PSP Vert permettra à la TEP de réaliser la liaison 90 000 kV entre le futur poste de Arue et celui de Tipaerui qui permettra aux énergies renouvelables d’alimenter la zone et de préparer le réseau au mixage énergétique.

Depuis la mise en place de ce prêt vert en 2017, l’Agence Française pour le Développement a octroyé pour un peu plus de d’1,1 milliard de Fcfp de prêts. Outre le bouclage du transport électrique de l’île, cette somme a financé également divers projets communaux.

Makemo, Mahina, Manihi…

Pour exemple, Makemo a bénéficié du prêt vert dans le cadre de la transition énergétique pour l’achat de lampadaires solaires. Manihi pour la construction d’une centrale hybride. Teva i Uta l’a obtenu aussi pour la future construction de bâtiments bioclimatiques visant à remplacer l’école maternelle de Muturea et la mairie de Mataiea.

Ce jeudi, la commune de Mahina a elle aussi bénéficié d’un prêt à taux zéro d’un montant de 198 millions destinés à redimensionner ses équipements de voirie. Travaux qui rentrent dans le cadre de l’adaptation aux effets du changement climatique. La commune a été fortement impactée par les pluies diluviennes de ces dernières années, faute de caniveaux bien dimensionnés pour évacuer les eaux.

Au total 10 prêts on été octroyé par l’AFD. Six en 2017 et quatre cette année. Mais le prêt à 0 % « PSP Vert » est peut être en train de vivre ses derniers instants. L’an prochain, celui-ci passerait de 0 % à 0.2%.