Les maires Tahoeraa vont voter le budget du Tapura

Les représentants Tahoeraa et tavana de Tubuai et Hiva Oa, Fernand Tahiata et Etienne Tehaamoana, ont affirmé jeudi matin à l’ouverture de la séance consacrée à l’examen du budget 2019 qu’avec leur collègue tavana de Uturoa ils voteraient le budget avec la majorité Tapura. Mais sans que cela n’ait d’incidence sur leur appartenance au parti orange. « Le budget on vote pour, mais ça n’a aucun lien politique », affirme Etienne Tehaamoana.

Les trois représentants et maire du Tahoeraa, Sylviane Terooatea, Etienne Tehaamoana et Fernand Tahiata doivent voter en faveur du budget 2019 présenté par le gouvernement Fritch jeudi matin à l’assemblée. L’information a été confirmée par les deux représentants et maire de Tubuai et Hiva Oa, Fernand Tahiata et Etienne Tehaamoana.

« On est des tavana, on ne peut pas aller voter contre un budget où on est allés quémander des aides du Pays », ont expliqué les deux hommes en début de séance. Les deux élus expliquent qu’ils n’ont pas prévenu leur parti politique de cette position, mais qu’il ne s’agit pas non plus d’un départ vers le parti majoritaire.

Dans les rangs de l’assemblée, on affirmait également jeudi matin que l’élue Tahoeraa des Tuamotu de l’Est devait elle-aussi voter le budget 2019.

Côté Tavini, le groupe indépendantiste doit s’abstenir, sauf l’élue Chantal Galenon qui votera pour les articles sur l’Education en sa qualité de présidente de la commission éducation de l’assemblée et sur les question de solidarité en raison de son « engagement » pour les femmes.