Eugène Sommers souligne l’engagement de la cellule technique du Cesec

Le président du Conseil économique social et environnemental et culturel, Eugène Sommers a fait le bilan de sa première année de mandat ce mercredi. Depuis septembre 2020, trente-huit projets de loi ont été soumis au Cesec, qui a rendu 17 avis favorables, 3 avis défavorables, 1 avis réservé, le reste étant des avis non qualifiés. Eugène Sommers adresse des remerciements chaleureux à l’équipe technique de Cesec qu’il qualifie d’exemplaire.

Il fait partie du collège des salariés et avait battu Patrick Galenon et Diana Yeng Kow il y a un an. Eugène Sommers, 29e président du Conseil économique social, environnemental et culturel (Cesec) fait un point sur l’activité de cette institution durant la première année de son mandat. De septembre 2020 à aujourd’hui, 38 projets de loi ont été soumis au Cesec. Eugène Sommers souhaite que le gouvernement continue de suivre leurs avis. Chacun de ces travaux apporte des pistes d’amélioration à l’assemblée qui vote les lois de Pays, grâce à l’expérience et l’expertise de ses membres.

Il a siégé dans d’autres institutions, et souligne la qualité du travail de l’équipe technique du Cesec. « C’est la première fois que je vois une cellule technique qui se donne à fond », dit Eugène Sommers. « Ils ne regardent pas l’heure, ils nous donnent des conseils et je les remercie beaucoup pour ça ». Le prochain président du Cesec sera élu en septembre 2022 parmi les membres collège du développement.