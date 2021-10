La grande foire d’octobre revient

Alors que les restrictions sanitaires se sont assouplies depuis ce lundi 25 octobre, et les foires sont prêtes à reprendre. Au Parc expo de Mama’o, la Grande foire d’octobre va ouvrir ses portes jeudi 28 octobre. Jusqu’au lundi 1er novembre, les exposants accueilleront le public de 9 heures à 18 heures.

Les foires-expositions étaient attendues aussi bien par les consommateurs que par les commerçants. Interdites depuis le début de la deuxième vague épidémique en août dernier, c’est l’occasion pour les commerces présents de faire une rentrée d’argent supplémentaire après une année 2020 compliquée et une fin d’année 2021 tout aussi difficile.

Pour rappel, de nouvelles restrictions sanitaires sont en vigueur depuis ce lundi et jusqu’au 1er novembre inclus. Un arrêté du haut-commissariat prévoit pour les salons des espaces de 4m² par visiteur et avec un seul exposant pour 10 m², et un maximum de 100 exposants réunis.

Sur la place de Mama’o, les visiteurs auront l’occasion de déambuler entre des stands proposant services et produits variés. Trois espaces se démarquent sur le salon avec un espace shopping, un espace habitat et un espace food-court pour se restaurer. Allant de la téléphonie mobile à l’habitat en passant par l’horticulture et les engins de BTP, ce sont plus d’une cinquantaine d’exposants qui seront sur place pour cette foire qui marque le début du shopping de Noël.

Les gestes barrières restent de rigueur, le port du masque est obligatoire sur le salon et du gel hydroalcoolique sera disponible.