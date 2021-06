Euro de football : dans les bars de Papeete, « on soutiendra les Bleus jusqu’au bout »

Au terme d’un match tendu, l’équipe de France s’est imposée 1-0 contre l’Allemagne à Munich. Sur le front de mer de Papeete, les bars qui diffusaient le match ont fait le plein. Et les supporters l’assurent : malgré les horaires parfois peu pratiques des rencontres, ils seront là pour soutenir les Bleus.

L’attente, l’excitation, la révolte contre les décisions de l’arbitre, les stress de la fin de rencontre… Tous les ingrédients d’un bon match étaient là ce matin pour ce premier match de l’équipe de France dans l’Euro 2020. Du Bora bora lounge aux 3 brasseurs, plusieurs bar du front de mer diffusaient la rencontre et les supporters étaient venus en nombre, dès 9 heures. Café et croissant pour certains, pichets de bière pour beaucoup d’autres… « C’est pas l’heure qui compte, c’est l’ambiance de match », rigole un trentenaire, maillot tricolore sur les épaules.

Après un début de rencontre plutôt calme, c’est le défenseur allemand Matts Hummels qui fera bondir la foule, qui a inscrit un but contre son camp à la 20e minute. Le reste de la rencontre, entre buts français invalidés sur vidéo et pression continue des Allemands, tiendra les terrasses en éveil. Aussi, c’est soulagés que les supporters, des plus jeunes aux plus âgés célèbrent la victoire, juste avant 11 heures : « Ça a été tendu mais on a le bon résultat ! se réjouissent Loïc et Samy. On a fait le plus difficile en battant les Allemands. »

Le prochain match de l’équipe de France sera contre la Hongrie, samedi à 3h du matin, heure de Tahiti. Un horaire difficile, mais qu’importe, les supporters du fenua ont bien l’intention de suivre les Bleus à chaque fois que ce sera possible. D’autant qu’après des mois de crise sanitaire, l’ambiance collective « fait du bien », comme le constate Camille.

Avec 3 points, les Bleus ne pouvaient en tout cas pas rêver mieux comme début de championnat. Ils rejoignent le Portugal vainqueur de la Hongrie 3-0 plus tôt dans la matinée, en tête du groupe F. De l’avis général, ce matin à Papeete, les Portugais seront le plus gros obstacle sur le chemin des Bleus en cette phase de Poule. La rencontre est prévue pour mercredi 23 juin, là encore à 9 heures à Tahiti. « On sera là, on les soutiendra jusqu’au bout ! », préviennent les supporters depuis les terrasses.