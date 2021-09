Euromillions : un gagnant polynésien empoche 100 millions

Un mois et demi après le tirage, le joueur qui avait gagné 100 millions de Fcfp à Euromillions s’est fait connaître et a touché son gain.

Cela faisait un mois et demi que la Pacifique des Jeux attendait un joueur du fenua qui avait gagné 100 000 000 F grâce à son code My Million ; au tirage du 10 août dernier. Il s’est finalement manifesté alors que le délai de 60 jours approchait de son terme.

100 millions pour une mise de 600 Fcfp, une bonne affaire pour ce jeune retraité de la fonction publique, joueur régulier depuis plusieurs années. Il avait validé sa grille au magasin Louise de Taunoa, qui a déjà porté chance à plusieurs joueurs polynésiens.

« J’étais bouche bée mais je suis resté très calme ! » L’heureux gagnant a scrupuleusement respecté le confinement et préféré patienter plus d’un mois avant de venir toucher son gain.

« J’ai décidé d’attendre avant de venir, j’étais serein et cela m’a permis de réfléchir à l’utilisation de ce cadeau de la vie ». Il n’a pour l’instant rien révélé, ni à sa femme, ni à ses enfants et souhaite leur faire la surprise. Il souhaite conserver l’anonymat et continuer à vivre de manière simple, entouré de sa famille, explique la Pacifique des Jeux.

En Polynésie, plus de 600 millions de Fcfp ont été gagnés grâce au code My Million.