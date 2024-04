Exercice avant les JO : « Tous les risques, y compris terroristes, ont été pris en compte »

Un exercice de sûreté maritime baptisé Mataara 2024 a été organisé hier à bord de l’Aranui en baie de Vairao. Hélicoptère Dauphin, brigade nautique, GIGN, Samu, pompiers, FAPF… Il s’agissait d’améliorer « la réponse à la problématique des sinistres et menaces en mer » à bord d’un cargo mixte qui accueillera en juillet les athlètes de l’épreuve de surf des Jeux Olympiques.

La scène n’a pas échappé aux habitants du Sud de la Presqu’île. Ce mercredi, un hélicoptère Dauphin a enchaîné les survols, hélitreuillage et autres manœuvres aériennes autour de l’Aranui. Pas de drame à bord : il s’agissait d’un exercice, qui a impliqué une cinquantaine d’agents de l’État, du Pays et des communes. Le but : « tester la réponse opérationnelle qui sera déployée, en cas de menaces ou de sinistres, sur le navire qui hébergera les athlètes internationaux durant les épreuves de surf de Teahupo’o ». Outre l’équipage, pleinement mobilisé après sa rotation vers les Marquises, des forces de gendarmerie étaient présentes, notamment l’antenne locale du GIGN et la Brigade nautique, ainsi qu’un détachement mixte des Forces armées en Polynésie française. S’ajoutent des secouristes de la Protection civile, du Samu ou du CHPF, des pompiers de Taiarapu ou le service de santé des armées. « Tous les types de menaces ou de risques, y compris terroristes, ont été pris en compte », précise le Haut-commissariat. « Le retour d’expérience de cet exercice Mataraa 2024 permettra, à terme, d’améliorer la réponse à la problématique des sinistres et menaces en mer à bord des navires à passagers ».