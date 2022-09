Faible mobilisation contre les violences faites aux femmes à Paofai

Seulement une soixantaine de personnes était rassemblée au parc paofai ce vendredi 2 septembre pour manifester contre le violences faites aux femmes. Le moment emouvant était l’occasion de rappeler que les victimes peuvent trouver de l’aide auprès des forces de l’ordre et des associations.

La cérémonie aux bougies organisée au parc Paofai pour protester contre les violences faites aux femmes a rassemblé seulement une soixantaine de personnes ce vendredi 2 septembre. Le conseil des femmes, le Vice président et le ministre de la Jeunesse et des Sports ont dit leur soutien aux famille de la quinquagénaire poignardée par son compagnon à Bora-Bora et décédée le 30 août dernier. Poésie, chants et discours… le moment très émouvant, était aussi l’occasion de rappeler au public que ces faits sont condamnés par la loi et que les victimes qui demandent de l’aide peuvent en trouver auprès des autorités et des associations engagées, notamment au conseil des femmes.