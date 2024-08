Faire de Nivee un grand pôle de traitement et de valorisation des déchets

Le ministre Taivini Teai s’est rendu sur le site de Nivee, accompagné de la Diren et de l’équipe de Fenua Ma, afin d’évoquer les possibilités d’aménagement et les outils nécessaires au traitement des déchets. Le site pourrait devenir « un grand pôle de traitement et de valorisation des déchets » de la Polynésie française.

Benoit Layrle, le directeur général de Fenua ma, a déjà évoqué plusieurs fois l’horizon de la fin de vie du CET de Paihoro et les possibilités qui existent de prolonger cette date de 2035. Le syndicat a évoqué différentes hypothèses dans son schéma directeur de 2021 : aménager Paihoro autrement ou aller voir sur la côte Est de Tahiti où le Pays a sanctuarisé une réserve foncière importante, Nivee. Situé au PK21, à la frontière entre Papenoo et Tiarei, le site accueille déjà un incinérateur à déchets hospitaliers et un centre de traitement et d’enfouissement des déchets toxiques, jamais mis en activité. Il reste aussi une centaine d’hectares non exploités et loin de toute zone résidentielle.

C’est sur ce site que se trouvait le ministre de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’Environnement, Taivini Teai, lundi. Avec la Diren et Fenua Ma, il a commencé par visiter le banaliseur et l’incinérateur exploités par l’hôpital, des installations auxquelles pourraient s’ajouter d’autres outils pour traiter les déchets à risque de la biosécurité ou du secteur primaire. « Les solutions actuelles ne sont pas entièrement satisfaisantes puisque les entreprises chargées de traiter ces déchets pour les douanes, les services de la biosécurité ou d’autres organismes privés et publics exercent leur activité dans des conditions dérogatoires aux codes de l’aménagement et de l’environnement », est-il indiqué dans le communiqué. Nivee serait la solution idéale pour l’installation de ces nouveaux outils car le site accueille déjà des activités de traitement de déchets organiques à risque infectieux. Les critères relatifs à la prévention des risques technologiques sont donc déjà cochés.

D’autres espaces seraient dédiés à l’accueil de déchets comme les batteries au lithium ou des fusées de détresse, à la mise en place d’un incinérateur (si le pays retient cette solution de traitement). Nivee pourrait finalement devenir « un complexe de gestion des déchets ». Le gouvernement attend les conclusions de la Diren et de Fenua Ma sur les perspectives d’exploitation du site. Le communiqué conclut sur l’importance de recycler, valoriser ou convertir les déchets en engrais ou en énergie et bien sûr de continuer à diminuer la masse d’ordures à enfouir.