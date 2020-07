Faits divers: un mort à Moorea et un incendie à Papara

Triste week-end qui a vu la mort d’un piéton à Moorea, percuté par une voiture, et une famille de Papara perdre sa maison, entièrement détruite par le feu.

Un piéton a été percuté par une voiture, ce dimanche matin à Moorea, alors qu’il se tenait en bord de route. Selon nos confrères de Polynésie la 1ère, le conducteur était sous l’emprise de l’alcool. La victime est décédée au cours de son transport vers l’hôpital de Afareaitu et le chauffard a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Moorea. Une enquête est en cours.

À Papara c’est une famille qui a perdu sa maison dans un incendie. Selon nos confrères de TNTV, l’incendie s’est déclaré alors que la famille dormait. Les occupants, deux parents et leurs enfants, s’en sont sortis sains et saufs. Seule la mère a été légèrement brûlée. Les causes exactes de l’incendie restent à déterminer.