Tech4Islands : nos déchets pourraient devenir nos ressources

La French Tech Polynésie est à l’initiative du concours international Tech4Islands Awards dont l’objectif est de faire émerger des solutions innovantes et rapidement déployables « par et pour les îles d’après » tant au niveau environnemental qu’économique. Elle a reçu 186 candidatures pour sa deuxième édition, plus de trois fois le nombre reçu l’année dernière. Parmi elles, 13 proviennent de Polynésie française, et deux sont particulièrement dans l’air du temps, à savoir la valorisation des déchets et l’économie circulaire.

Cinq grands axes ont été définis pour penser les îles de demain à travers ce concours : Health Tech & e-Santé, Blue Tech durable et résiliente, Clean Tech & Économie circulaire, Smart Tourisme écoresponsable, et Ed Tech et Inclusion numérique. Parmi les 186 candidatures, treize émanent de Polynésie française. Quelques-unes visent particulièrement la catégorie « clean tech & économie circulaire », avec pour objectifs l’élimination des plastiques, la valorisation des déchets et la réinvention notre façon de produire et de consommer.

Quand les déchets se transforment en ressource

Parmi ces candidatures locales, celle de Nathalie Convert dont l’objectif est de « pousser les Polynésiens à exploiter ce qui croule autour d’eux et dont personne ne fait rien. Exploiter les ressources vertes abondantes des îles pour proposer des emballages alimentaires compostables. Valoriser les plastiques et non plus les enfouir. Utiliser les déchets industriels pour combler certains besoins de ce secteur. » Ainsi elle propose un programme de 5 formations afin d’accompagner les chercheurs d’emploi et surtout les îliens à la valorisation du carton, bois, plastique, verre et les feuillages et les former à la production d’objets usuels du quotidien, qui seront revendus via un circuit privé coopératif leur permettant d’en tirer un revenu.

Si le recyclage des tissus, végétaux ne semble pas à priori être un problème à mettre en place dans les iles, qu’en est-il des autres déchets comme le plastique, les pneus etc ? Pour Nathalie Convert, « ce n’est plus un problème… Il y a énormément de choses que l’on peut faire pour utiliser toutes ces ressources, puisque que l’on ne parle plus là de déchets, mais de ressources. »

Des cordages en fibre de coco

Autre projet qui vise le même but, celui de Benoit Parnaudeau qui lui veut valoriser les déchets liés à la production du coprah, en utilisant la bourre de coco trempée dans l’eau de mer, défibrée, filée et toronée avec des machines dédiées. « J’ai entendu plusieurs fois Édouard Fritch déclarer qu’il fallait valoriser le coco et comme on est spécialiste du cordage, on sait que l’on peut fabriquer des cordages à base de bourre de coco. »

D’une pierre deux coups. On récupère la bourre de coco pour en faire du cordage biologiquement dégradable qui pourrait à terme remplacer les cordages en polypropylène, dont la dégradation en microplastiques constitue une pollution problématique pour les lagons de Polynésie française et plus largement, les océans. De plus cela va créer une économie circulaire : « on demandera au coprahculteur de travailler plus, on augmentera donc son revenu et le produit sera utilisé sur l’île, donc il y aura aucun impact au niveau du transport. Le gain écologique est phénoménal », assure Benoit Parnaudeau. Pour l’heure si le projet en est à ses débuts, le n°1 des cordages en Europe s’est montré intéressé et souhaite qualifier ces différents cordages et leurs usages.

12 finalistes seront nommés le 9 septembre prochain, et les vainqueurs des trois grands prix seront désignés le 29 septembre. Le grand public pourra les découvrir au prochain Tach4Islands Summit, en avril prochain à Papeete. Pour en savoir plus sur le concours international Tech4Islands Awards, et les autres projets, rendez-vous sur le site Tech4Islands.