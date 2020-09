Le dessalement solaire hollandais remporte le grand prix Tech4Islands 2020

Le concours Tech4Islands 2020 vient de décerner ses 4 prix : le grand prix va à l’entreprise néerlandaise Desolenator pour sa solution de dessalement solaire thermique, le grand prix Outre-mer va à la startup guadeloupéenne NUM SMO qui propose un processeur solaire de déchets, et le grand prix Océanie récompense deux entreprises ex-aequo, la calédonienne Aedes System pour son filtre à moustiques en pneus recyclés, et la polynésienne Med.i.Can pour son infirmerie mobile intégrée dans un conteneur.

Quelles solutions pour (et par, si possible) les « îles d’après » ? Comment les îles du futur vont-elles pouvoir résoudre les problèmes environnementaux qui se posent à elles ? C’est ce que veut trouver la Tech4Islands, concept et concours né à Tahiti à l’initiative de La French Tech Polynésie. Pour cette deuxième édition, pas moins de 186 candidats de 37 pays et territoires avaient proposé leurs projets. Au début du mois de septembre douze d’entre eux avaient été présélectionnés.

Il aura fallu 3 heures et demie de débats, la nuit dernière pour les participants de Tahiti, pour départager les 12 finalistes du concours Tech4Islands 2020 et choisir les 4 lauréats de cette deuxième édition. Désalinisation, conversion de déchets en énergie, lutte contre les moustiques et infirmerie mobile sont les domaines d’action des entreprises récompensées.

Les 4 gagnants

Grand Prix Tech4Islands 2020 : Desolenator (Pays-Bas)

L’entreprise hollandaise a conçu la première technologie de dessalement solaire thermique au monde. Elle a pour objectif de produire durablement de l’eau potable pour les îles.

Grand Prix Tech4Islands 2020 Océanie 2020 ex-æquo :

– Med.i.can (Polynésie française) – La startup polynésienne, un partenariat entre Fenua Medex et Airaro, a développé une « infirmerie » mobile de télémédecine autonome afin d’apporter des soins de santé primaire dans les territoires non médicalisés.

– Aedes System (Nouvelle-Calédonie) – L’entreprise néo-calédonienne a développé un filtre écologique conçu à partir de pneus recyclés qui empêche la prolifération des moustiques dans leurs lieux de ponte. Ce filtre laisse l’eau s’écouler mais bloque la nidification des moustiques.

Grand Prix Tech4islands Outre-mer : NUM SMO Technologies (Guadeloupe) – L’entreprise guadeloupéenne a développé SMO, un processeur compact et autonome qui utilise le soleil comme source principale d’énergie pour transformer les déchets ou la biomasse en hydrogène vert et en énergie. Sa technologie possède une empreinte CO2 négative.

Un jury et des projets de plus en plus pointus

Parmi les membres du jury présents hier soir, le vice-président Tearii Alpha, très sensible à ces projets innovants, même si certains peuvent sembler éloignés de nos problématiques ou surdimensionnés.

« Ce qui est intéressant, dit le président de La French Tech Polynésie Olivier Kressmann, ce sont les observations qu’a faites notamment Fleur Pellerin, qui voit passer beaucoup de dossiers avec son fonds d’investissement. Elle disait à quel point elle était bluffée par la qualité des 12 finalistes qu’on a présentés. Le niveau des dossiers est de plus en plus élevé, et ils sont de plus en plus dans cette logique de répondre par la technologie à la transformation environnementale, énergétique et sociétale. »

Prochain étape, le 20 novembre à Paris, au ministère de l’Économie et des Finances, où les 4 lauréats recevront leurs prix des mains du secrétaire d’État chargé de la transition numérique. Ils remportent également une invitation à venir présenter leur solution au prochain Tech4Islands Summit Tahiti organisé par La French Tech Polynésie à la présidence de la Polynésie française, du 22 au 24 Avril 2021 à Tahiti.