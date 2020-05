2e concours international Tech4Islands Awards : les candidatures ouvrent mardi 26 mai

Avec la crise du covid-19 qui les isole encore plus, les économies insulaires doivent résolument se tourner vers des solutions technologiques. La French Tech Polynésie, dont c’est le credo depuis sa création, lance mardi prochain la deuxième édition de son concours d’innovation, les Tech4Islands Awards 2020. Le confinement a mis en évidence, si c’était encore nécessaire, le rôle crucial de l’innovation numérique dans l’avenir des communautés insulaires.

La deuxième édition du concours international d’innovation Tech4Islands Awards 2020 sera lancée mardi 26 mai. C’est le seul concours, dit La French Tech Polynésie qui l’organise, « dont l’objectif prioritaire est de répondre à l’urgence du rebond des économies insulaires en faveur d’un développement plus autosuffisant, durable et résilient. »

Les startups, entreprises innovantes, organismes de recherche et universités en partenariat public/privé ont jusqu’au 20 juillet 2020 pour candidater et proposer des solutions innovantes concrètes et rapidement déployables dans les îles, autour de cinq grands axes : Health Tech & e-Santé, Blue Tech durable et résiliente, Clean Tech & Économie circulaire, Smart Tourisme écoresponsable et Inclusion numérique.

La French Tech Polynésie invite ainsi la communauté internationale de l’innovation et de la recherche à se mobiliser pour les “îles d’après” et candidater aux trois Grands Prix Tech4Islands 2020 : le Grand Prix Monde (à l’adresse de l’ensemble des candidats), le Grand Prix Océanie (à l’adresse des candidats océaniens) et le Grand Prix Outre-mer (à l’adresse des candidats des Outre-mer français). Les lauréats seront invités à présenter leur solution lors du prochain Tech4Islands Summit à Tahiti.

Les outils technologiques, leviers du rebond des territoires insulaires

Révélateur de la vulnérabilité des économies insulaires, ce « Grand Confinement » que nous venons de vivre a été aussi le révélateur du rôle essentiel des outils technologiques tant dans la gestion de la crise sanitaire, que dans la continuité de l’éducation et le maintien des liens sociaux et de solidarité. Éducation, culture, médecine, et acteurs économiques continuent à vivre en période de distanciation physique grâce au lien numérique.

« La French Tech Polynésie est fière de lancer ce concours, le seul qui permette de faire émerger des solutions innovantes, concrètes et rapidement déployables dans les territoires insulaires. Nous allons privilégier des solutions pensées par et pour les îles, qui leur offrent à la fois un développement durable, résilient et inclusif, qui protègent les populations insulaires et développent l’emploi dans les îles éloignées » explique Olivier Kressmann, le président de La French Tech Polynésie.

Tech4Islands Awards 2020, un concours à l’échelle mondiale

L’édition 2019 avait suscité 66 candidatures de haute qualité en provenance de 10 pays et territoires de par le monde, avant de récompenser BiOceanOr (solution de station météo sous-marine connectée) et LeadBees (solution de gestion connectée des ruches).

Cette année, parmi les nombreuses dotations, les lauréats seront notamment invités à participer au prochain Tech4Islands Summit (ex Digital Festival Tahiti) à Papeete, ainsi qu’au prochain CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial dédié aux innovations technologiques. Ils bénéficieront d’un accompagnement exclusif pour obtenir le label “Efficient Solutions” par la Fondation Solar Impulse qui valorise les solutions durables bénéfiques à notre planète, ils se verront également offrir plusieurs sessions de coaching et de mentorat par des personnalités de renom comme Fleur Pellerin, ancienne ministre et co-fondatrice du fonds d’investissement Korelya Capital ou Inès Leonarduzzi, CEO de Digital For The Planet, afin de les accompagner dans la structuration de leur solution.

Cette vision Tech4Islands en faveur de technologies plus durables, écologiques et résilientes, bonnes pour les îles et donc « bonnes pour la planète », bénéficie désormais d’un puissant soutien international et de partenaires qui œuvrent également à travers le monde à un rebond plus juste et durable, parmi lesquels la Fondation Solar Impulse de Betrand Piccard, qui sélectionne, soutient et promeut les technologies propres à travers son défi des 1000 Solutions, dans les domaines de l’eau, de l’énergie, des infrastructures, de la mobilité, des processus industriels et de la production agricole.

La dynamique Tech4Islands de l’innovation par et pour les “îles d’après” est soutenue par le ministère des Outre-mer, Business France, Bpifrance, le Fonds Pacifique, et bénéficie du soutien et de l’engagement fort de la Mission French Tech et de ses réseaux internationaux qui propulsent l’innovation française aux quatre coins de la Planète. La French Tech accompagne la montée en puissance des Outre-mer avec la toute récente labellisation des Communautés de Nouvelle-Calédonie, de Guadeloupe et de Guyane qui rejoignent La French Tech La Réunion et la Communauté La French Tech Polynésie dans la dynamique d’innovation ultramarine.