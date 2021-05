Tech4Islands Awards 2021 : top départ mardi 11 mai, Sébastien Lecornu en invité d’honneur

Les grands axes de l’édition 2021 du concours Tech4Islands Tech 4 One-Ocean : Des solutions innovantes pour renforcer la résilience des îles, l’adaptation au changement climatique, la protection des océans et de leur biodiversité, et pour développer une économie bleue durable, décarbonée et raisonnée. Tech 4 One-Health : Des solutions innovantes pour répondre au défi d’une approche intégrée de la bonne santé humaine, animale et environnementale, ainsi que de l’évolution des secteurs agronomiques et des pêcheries dans un contexte de changements globaux dans les îles. Tech 4 One-Planet : Des solutions innovantes pour déployer les énergies renouvelables, assurer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, et créer des industries à faible impact environnemental qui intègrent les valeurs et ressources humaines, la création d’emplois, les micro-filières des îles. Tech 4 One-Humanity : Des solutions innovantes pour transformer les modèles économiques, organisationnels et opérationnels du développement insulaire, soutenir l’accès aux richesses et aux services pour les populations, et construire des sociétés résilientes, florissantes et équitables.