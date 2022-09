Fare Natura à Moorea : le succès au rendez-vous de la première année

Le Fare Natura de Moorea a présenté son premier bilan annuel. 26 537 visiteurs et 8 500 scolaires ont découvert l’écomusée depuis son ouverture. Plus de 70 stagiaires ont été accueillis. En projet, un sentier de randonnée qui sera ouvert avant la fin de l’année.

Sa première année d’activité n’aura duré que 9 mois et demi : le Fare Natura avait ouvert en pleine période Covid, mais l’écomusée de Moorea a atteint ses objectifs de fréquentation, avec 26 537 visiteurs dont 80% de résidents, et 8 500 scolaires, auxquels s’ajoutent 1 500 élèves qui ont bénéficié d’une trentaine d’interventions en classe, et les collégiens de Moorea dont les projets de classe donnent lieu à un véritable partenariat.

Le Fare Natura s’est montré particulièrement actif dans l’organisation d’événements thématiques – à l’occasion de Halloween, Noël, Pâques, ou du World Art Day – d’expositions temporaires sur l’environnement, et d’ateliers d’initiation à l’artisanat. Il est également partenaire de plusieurs opérations du Pays, de l’État et d’associations – ateliers pendant le Fifo, interventions pour la Fête de la Science, auprès des visiteurs dans le cadre du programme Tama de Nani Travels, etc…

Parmi les projets du Fare Natura, le « sentier des guetteurs de Opunohu », aménagé dans une forêt en cours de restauration avec le concours du botaniste Jean-Yves Meyers. Les dernières touches sont apportées au parcours et les premiers tests auront lieu le mois prochain, avec l’objectif d’une ouverture au public pour les vacances de fin d’année.

Formation et insertion

Depuis l’ouverture du Fare Natura, 32 jeunes sans qualifications ni diplôme, majoritairement issus des quartiers prioritaires de Moorea, ont été accueillis en mission de service civique et formés à l’accueil touristique et à la médiation scientifique et culturelle. Par ailleurs 35 stagiaires, de la 3e au niveau Master, ont été accueillis pour des durées d’une semaine à 6 mois. Enfin, 3 jeunes Polynésiens en reprise d’études vont bénéficier du dispositif de diplôme EPHE (École pratique des hautes études) : une formation de niveau Master accessible sans condition, et caractérisé par un apprentissage par la pratique via un projet de recherche porté par l’étudiant et encadré par des chercheurs et le directeur du Fare Natura.