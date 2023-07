Fare Rata attend vos anciennes pièces

Si vous habitez les Iles Sous-le-Vent, les Tuamotu-Gambier, les Marquises ou les Australes et que vous possédez encore d’anciennes pièces, vous pouvez toujours les échanger directement dans vos bureaux de poste. Munissez-vous pour cela d’une pièce d’identité valide.

L’opération a débuté en mars, mais l’IEOM et Fare Rata rappellent à la population qu’il est encore possible d’échanger ses anciennes pièces de monnaie dans les 64 bureaux de poste de tous les archipels. « Si vous êtes dans ce cas, munissez-vous d’une pièce d’identité valide », rappelle l’IEOM. Les habitants de Tahiti et Moorea peuvent quant à eux les échanger directement auprès de l’IEOM à Papeete, selon les horaires indiqués sur son site internet. La récupération des anciennes pièces, qui ne sont plus acceptées en moyen de paiement depuis le 1er décembre dernier, « constitue un enjeu environnemental » et il est donc « important de les recycler ».

Avec communiqué